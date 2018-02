Český export byl loni rekordní, meziročně se zvýšil na 4,2 bilionu. Snížil se pouze na Slovensko

Podíl českého exportu do Evropské unie zůstal na úrovni 83,7 procenta. Podíl vývozu do Německa byl loni 32,8 procenta celkového exportu a dosáhl 1,38 bilionu korun. Z hlavních exportních destinací se vývoz snížil pouze na Slovensko, a to o necelá dvě procenta na 324 miliard korun.

„Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních možností a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V růstu jim brání hlavně nedostatek pracovní síly a poslední dobou i nedostatek materiálu," uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Podle Asociace exportérů na letošní rok nelze počítat s dalším významným růstem exportu. „Protože zcela určitě dojde k dalšímu posilování koruny. Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti (podle členění ČSÚ) zaznamenává stagnaci, či dokonce propad proti roku 2016," uvedl v lednu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Loňský rekordní export zůstane podle něj v dalších letech pravděpodobně nepřekonán.

Český vývoz do Číny loni rostl dvakrát rychleji než čínský dovoz do České republiky. Saldo ve vzájemném obchodu je ale stále velké, čínské firmy dovezly zboží za 472 miliard korun, zatímco český vývoz do Číny činil 56 miliard Kč.

Celkem se do Česka loni dovezlo zboží za 3,8 bilionu korun. Hlavními importními trhy zůstávají Německo, Čína a Polsko.