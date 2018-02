Český export byl loni nejvyšší za posledních 20 let. Dosáhl více než čtyř bilionů korun

Nejvíce vyváží tuzemské firmy do dalších států Evropské unie, a to hlavně do Německa. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je loňský rekord důkazem toho, že se české ekonomice daří.

Nejvíce se zhlediska vývozu loni dařilo automobilovému průmyslu a taky výrobcům elektroniky. „Nejúspěšnější je vývoz osobních automobilů včetně příslušenství – tedy včetně elektroniky do těchto automobilů. Ale také to jsou elektronická zařízení, přístroje, spotřebiče a elektronika. Jako jsou zařízení k automatickému zpracování dat,“ popsal ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner za hnutí ANO.

„Myslím, že se ukazuje, že česká ekonomika je v tom nejlepším stavu. To je to, co všichni potřebujeme. Vyšší přidanou hodnotu, vyšší export, vyšší produkci. Z toho samozřejmě my odboráři můžeme také těžit,“ dodal Radiožurnálu Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.