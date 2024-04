Exprezident Klaus vydal studii o české ekonomice. Návrhy NERVu jsou podle něj parodie

Bývalý prezident Václav Klaus tvrdí, že česká ekonomika chronicky stagnuje, a proto už nestačí dělat dílčí reformy, ale musí dojít k zásadní změně systému. Klaus to v pondělí uvedl, když představoval svoji novou studii o české ekonomice. Praha 16:53 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klaus by byl pro radikální potlačení zásahů státu do ekonomiky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Klause nestačí reformy, které vláda udělala nebo připravuje, protože jde jen o povrchní věci nebo jednotlivosti. Věci, jako „neuvěřitelně rychlé tempo zelenání a byrokratizace ekonomiky“ podle něj nemohou změnit nic. Nestačí také „vyměnit jednoho Síkelu nebo Stanjuru (ministry průmyslu a financí, pozn. red.) za jiné, je potřeba změnit podstatu“.

ČNB opět chybuje. Vysokými úroky dusí ekonomiku, inflace mohla v Česku klesat už loni, míní ekonom Číst článek

Klaus by byl pro radikální potlačení zásahů státu do ekonomiky. „Omezit angažmá státu v ekonomice, seškrtat veškeré regulace, které jsou do ekonomiky vnášeny, a osvobodit trh. Teď je velmi zmrzačený a pošlapaný a díky tomu funguje špatně,“ řekl.

Konkrétní kroky popsal Václav Klaus ve studii, je jich celkem 19. Na prvním místě má nutnost zbavit se inflace, pak třeba zastavit investice státu do vysokorychlostních železnic i dálnic, radikálně snížit počty zaměstnanců státu, přestat si myslet, že problémy vyřeší digitalizace, nebo i radikálně změnit zákoník práce.

To ostatně navrhl i Národní ekonomická rada vlády (NERV), tedy poradní orgán vlády. Radu ale Klaus silně zkritizoval. Jejích 37 opatření na oživení ekonomiky, které nedávno poradci představili, jsou prý místy spíš parodie a náměty.

Podle člena NERVu a garanta 37 opatření ekonoma Dominika Stroukala jsou velké ideje o trhu bez přívlastků fajn.

„Problém je potom konkrétní cesta. Já jsem za tyto velké ideje, ale vždycky mě zajímá, jakou cestou se k tomu dostat. Sami na to narážíme. I když se vláda zařekne, že chce osekávat dotace, tak zjistíme, že to z různých důvodů nejde. To, co mě zajímá, je konkrétní krok, jak toho docílit, a doufám, že to v publikaci najdu,“ těší se Dominik Stroukal.