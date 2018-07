Akcie Facebooku se propadly o čtvrtinu. Jen Zuckerberg kvůli tomu přišel o 370 miliard

Akcie společnosti Facebook zažily jeden z největších propadů v historii. V noci na čtvrtek ztratily v jednu chvíli skoro čtvrtinu svojí hodnoty. Důvodem jsou hlavně slabší hospodářské výsledky podniku. Tržby společnosti rostly nejpomaleji za poslední tři roky. Facebook tak nenaplnil očekávání investorů i celého trhu. San Francisco 17:15 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Za horšími výsledky hospodaření Facebooku stojí v první řadě to, že růst zisku společnosti zpomalil. A stejně tak se zpomaluje i nárůst počtu uživatelů, kteří na sociální síti fungují.

Hlavní trhy - tedy Spojené státy a Kanada - jsou podle analytiků už nasycené a nových účtů proto už tolik nevzniká, dodává pro Radiožurnál šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.

„Téměř kdokoli, kdo by si chtěl založit účet na facebooku, už si ho v těchto oblastech založil. Celosvětový růst počtu uživatelů facebooku táhnou teď oblasti jako je Asie a oblast Pacifiku, to znamená země jako Indie, Filipíny, Indonésie, kde ten trh ještě tak nasycený není.“

V Evropě uživatelů ubylo

V některých regionech dokonce počet uživatelů klesl. To je příklad Evropy, kde došlo ke snížení o jedno procento - v konečných číslech jsou to ale zhruba dva miliony lidí.

Facebook celková čísla a hospodaření dává za vinu hlavně dopadu evropského nařízení GDPR. Firma musela reagovat na přísnější pravidla a vynakládá peníze do většího zabezpečení sítě.

Stejně tak nabírá víc zaměstnanců, což znamená další náklady. A v neposlední řadě Facebooku uškodila i nedávná kauza ohledně úniku dat do společnosti Cambridge Analytica.

Zuckerberg přišel o 17 miliard dolarů

Investoři jsou z výsledků společnosti rozpačití. A nepřesvědčilo je ani vyjádření finančního ředitele firmy. Ten totiž předpověděl zpomalení růstu tržeb i pro následující období.

Akcie Facebooku se tak v rámci elektronického obchodování propadly přibližně o 20 procent, dodává ekonom František Bostl ze společnosti Starteepo. „Myslím si, že to bude pro spekulanty atraktivní akce. Pro dlouhodobější investory to bude spíš akce, kterou budou držet, pokud už jí mají, nebo by se jí měli spíše vyhýbat.“

Samotný šéf Facebooku Mark Zuckerberg kvůli propadu akcií přišel podle agentury Bloomberg o 17 miliard dolarů - což je v přepočtu asi 370 miliard korun. Facebook přesto dál zůstává silnou firmou - a to i díky profitu z online reklamy.

Popularita ze strany firem roste - investice podniků do inzerce totiž vzrostly meziročně o 20 procent. V poslední době vévodí na facebooku videa. Řada společností si je nechává vyrábět takzvaně na klíč - tedy přímo u reklamních agentur.