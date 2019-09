S divokým brexitem zdraží maso, nebudeme moct konkurovat zahraničí, bojí se britská farmářka

Brexitové drama překvapuje v každém dalším dějství nečekanými zvraty. V pondělí vstoupil v platnost zákon, který zakazuje odchod Spojeného království z Evropské unie bez dohody. Premiér Boris Johnson ale tvrdí, že o odklad nikdy žádat nebude. Riziko, že Británie na konci října z unie odejde bez dohody, je tak stále velmi vysoké. A to by mělo na britskou ekonomiku vážné dopady. Mezi nejvíce postižené by patřili zemědělci. seriál radiožurnálu Oxfordshire (Velká Británie) 15:18 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farmářka Liz Websterová na Water Eaton v Oxfordshiru | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

V ohradě farmy Water Eaton v Oxfordshiru stojí stádo krav. Každá má někde poblíž tele. „Je to taková školka. Telata se narodila letos v lednu. Může se ale stát, že až příští rok budeme mít zase mladé, nebude je kam dát. Protože nám zůstanou zvířata z letoška,“ cituje farmářku Liz Websterovou Radiožurnál.

„Chce se mně skoro plakat. Co s nimi? Máme je nechat vybít? Nemůžeme si všechny nechat jako domácí mazlíčky.“

Spolu s manželem chovají přes 300 krav. Místo toho, aby teď řešili, jak obstarat dostatek píce pro zvířata na zimu, lámou si hlavu nad tím, co bude dál. Pokud by země odešla z Evropské unie bez dohody a obchod přešel na pravidla Světové obchodní organizace, na britské hovězí bude uvaleno 32procentní clo. Do zemí EU, především do Francie, přitom míří 90 procent veškerého britského exportu.

„Říkají nám, abych se připravili. Ale jak se mám připravit? Po Vánocích půjde od nás na porážku stovka zvířat. Ale pokud bude divoký brexit, nevíme, za kolik je prodáme. Nevíme ani, jestli je vůbec někdo koupí,“ přemýšlí farmářka.

Místo krav solární panely

Právě britské zemědělce ohrožuje neřízený brexit nejvíc. Nejenže by se vyvážené maso okamžitě zdražilo a ztratilo by konkurenceschopnost. Domácí farmáři by okamžitě čelili zdrcující konkurenci ze zahraničí. Vláda totiž slíbila, že po brexitu zruší veškerá dovozní cla.

„Všechno určuje cena. Už teď mají lidé hluboko do kapsy. Vždycky si raději koupí levnější potraviny. Hovězí z jižní Ameriky je výrazně levnější, i když není tak kvalitní. Cenou ale prostě nemůžeme soutěžit,“ vysvětluje Websterová.

Hrozící neřízený brexit může v konečném důsledku proměnit i britskou krajinu. Podle odhadů Národního zemědělského svazu by odchod z Evropské unie bez dohody vymazal až polovinu farem.

„Farmaření je pro nás způsob života, to není jako chodit do fabriky vyrábět boty. Milujeme naše zvířata, jsou jako naše rodina. Pokud ale nebudeme farmařit, majitelé půdy ji využijí jinak. Místo pastvin vyrostou sklady. Co bude s krajinou?“ ptá se farmářka.

Protože situace je plná nejistoty, rozhodli se manželé Websterovi sami část pastvin přeměnit v sluneční elektrárnu. Místo bučících krav se na trávě lesknou solární panely.

Jak říká Liz, takhle to může brzy vypadat v celé Anglii: „Opravdu nevím, co bude dál. Je to naprosto šílená situace. Modlím se, ať zdravý rozum vyhraje.“