Přijetí eura není tématem tohoto volebního období. Nejdřív musíme zkrotit inflaci, řekl Fiala

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci není zavedení eura v Česku tématem, které by se mohlo řešit v tomto volebním období. V rozhovoru to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Nejprve je nutné dát do pořádku český státní rozpočet a zkrotit inflaci, zdůraznil. Ocenil diskusi, která se o kladech i záporech zavedení společné evropské měny vedla na nedávné ideové konferenci občanských demokratů. Praha 8:54 26. 5. 2023 (Aktualizováno: 9:07 26. 5. 2023)

Vláda se loni před Vánocemi shodla na tom, že Česko zatím nestanoví termín k přijetí eura. Podpořila tak doporučení ministerstva financí a České národní banky zatím takový krok nedělat.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v té souvislosti uvedl, že debata o zavedení eura v Česku je předčasná, dokud se nepodaří snížit inflaci a narovnat strukturální nerovnováhu rozpočtů. Podobně se vyjadřoval i předminulý víkend na konferenci ODS.

Fiala připomněl, že Česko neplní tzv. maastrichtská kritéria, kterými je podmíněn vstup do eurozóny. „Vzhledem k tomu, jaká je aktuální ekonomická situace, tak to vlastně není teď téma, které bychom mohli řešit v tomto volebním období,“ uvedl.

Česko si musí napřed dát do pořádku vlastní rozpočet a zkrotit inflaci, míní. „Dokud kritéria nebudeme naplňovat, nebo se tomu aspoň blížit, tak ta debata vlastně není taková, že ano, nebo ne,“ doplnil.

Debatu z ideové konference ODS nicméně ocenil. „Bylo vidět, že diskuse o euru byla velmi živá, že se jí hodně účastnili i mladí členové ODS. Zaznívaly tam oba pohledy a myslím, že to docela dobře odráží diskusi v naší společnosti,“ uvedl.

Připomněl slib umožnit vedení účetnictví v euru. „Není to vůbec jednoduché legislativně i jinak, ale pracujeme na tom, abychom tento slib naplnili,“ řekl.

Vyzdvihl i to, že konference podpořila vládní balíček na ozdravení veřejných financí. „Hodně tam delegáti zdůrazňovali další úkol, a to je zeštíhlování a zefektivňování státu,“ uvedl.

Vláda chce proto jít i cestou rušení agend a ke štíhlejšímu a efektivnějšímu státu. Soustředit se chce v souladu s podněty straníků i na vzdělávání, budování dopravní infrastruktury či bezpečnost.

Urychlení projektů

Po prosazení úsporného balíčku a důchodové reformy se bude podle Fiala vláda soustředit na urychlení a realizaci velkých strategických projektů, které potáhnou českou ekonomiku v horizontu dalšího desetiletí. Součástí plánu je i zřízení výboru pro strategické investice, o kterém kabinet informoval po svém středečním zasedání.

Změny v důchodovém systému a balíček 58 opatření ke konsolidaci veřejných financí zveřejnil kabinet před dvěma týdny. Fiala při představení plánu nazvaného Česko ve formě řekl, že bez balíčku by byl příští rok schodek rozpočtu o 94 miliard korun vyšší. „Další krok by mělo být soustředit se na urychlení a realizaci velkých strategických projektů,“ řekl Fiala.

Je podle něj nutné zajistit projekty, které potáhnou českou ekonomiku v horizontu třeba dalšího desetiletí kupředu. Kabinet kvůli tomu sestaví výbor pro strategické investice, který bude mít za cíl tyto činnosti koordinovat. Formálně vznikne do několika týdnů.

Výbor má řešit například překážky, které se nedají překonat resortně, doplnil Fiala. „Od vysokorychlostních tratí, přes dostavbu jaderné elektrárny, obnovitelné zdroje, zrychlení bytové výstavby až po gigafactory. Prostě všechny ty velké projekty, které budou zlepšovat naši infrastrukturu. Na ty se teď chceme soustředit v druhém kroku Česka ve formě,“ uvedl.

Redukce agend

Z krátkodobých věcí se vláda soustředí například na redukci agend. „To není úkol, který by šlo řešit exekutivně, tam je třeba udělat ve většině případů i legislativní opatření,“ řekl. Koordinovat práce při rušení zbytečných agend bude úřad vlády.

Ozdravný balíček je podle Fialy záměrně strukturován tak, že větší podíl tvoří škrtání výdajů, nikoliv navyšování příjmů. „Zhruba třetinu tvoří nárůst příjmů, dvě třetiny seškrtání výdajů. To má samozřejmě dlouhodobý efekt i do dalších let,“ odpověděl premiér na dotaz, zda nynější opatření zajistí nutné úspory i pro další roky, nebo bude nutné připravit podobně obsáhlý balíček opětovně.

Stát chce také ušetřit na zrušených dotacích přes 54 miliard korun. Také to bude mít dopad i v dalších letech, zmínil Fiala. „Máme odvahu poprvé sáhnout do toho, co se nazývá dotační podnikání, a opravdu výrazně redukovat dotace, které jdou ziskovým podnikatelským subjektům. To bude mít také pozitivní dopad v dalších letech,“ řekl.