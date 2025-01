Ficovo řešení kauzy ruského plynu do EU je nereálné, tvrdí expert. Na zavření plynovodu vydělá Orbán

Požadavek slovenského premiéra Roberta Fica, aby Ukrajina umožnila přes své území transfer jiného než ruského plynu, je nerealistický. „Nikdo nevěří tomu, že by Rusko s tímto souhlasilo, aniž by dostávalo dostatek tranzitních poplatků,“ říká expert na energetiku ze Stálého zastoupení Česka při EU v Bruselu Jakub Černohorský v podcastu Radiožurnálu Bruselské chlebíčky o možných dodávkách plynu z Ázerbájdžánu přes ruské a ukrajinské území. Bruselské chlebíčky Bratislava 13:32 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s Ficem minulý týden slovenského premiéra podpořil a ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu kritizoval | Foto: Aleš Vavřík

Rusko by podle Jakuba Černohorského na takových dodávkách opět vydělávalo, byť by se nejednalo o ruský plyn. Pravděpodobná je ale i varianta, že by se namísto ázerbájdžánského plynu nakonec stejně do Evropy dostával plyn z Ruska. Proto Ukrajina aktuálně nesouhlasí s žádným transferem plynu přes své území, domnívá se expert na energetiku.

Ukrajina dodávky plynu přes své území ukončila 1. ledna, kdy vypršela dohoda s ruskou společností Gazprom. Tento svůj záměr přitom avizovala dlouho dopředu. A většina členských států Evropské unie i Evropská komise uvedly, že ukončení dodávek ruského potrubního plynu nepředstavuje zásadní problém.

Výjimkou byl právě slovenský premiér Robert Fico, podle kterého kvůli rozhodnutí Kyjeva Slovensko přijde o 500 milionů eur ročně, zejména za tranzitní poplatky.

Orbán vydělá

Maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s Ficem minulý týden slovenského premiéra podpořil a ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu kritizoval. Jinak se ale k této otázce v posledních týdnech na rozdíl od slovenského ministerského předsedy příliš nevyjadřuje.

Podle Černohorského to může být způsobené tím, že Maďarsko by na současné situaci mohlo spíš vydělávat. „Maďarsko se hojí díky tranzitním poplatkům. V minulosti se totiž nacházelo více méně na konci toho plynovodu a Slovensko bylo naopak jednou z nejdůležitějších tranzitních zemí pro plyn z Ruska. V tuto chvíli se situace trochu otočila,“ konstatuje.

Jak dlouho zůstane plynovod přes Ukrajinu uzavřený? Přestanou někdy do Evropské unie připlouvat i tankery se zkapalněným zemním plynem z Ruska? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky, audio je v úvodu článku.