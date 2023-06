Jako v banánové republice. Pirátství nás každý rok připraví o stovky milionů, říká šéf Bontonfilmu

Pandemie covidu změnila chování diváků a lidé si zvykli sledovat pořady a filmy přes online platformy a začali méně chodit do kina. Český filmový průmysl se kvůli tomu potýká s nedostatkem financím. Nepomáhá ani loňský nedostatek dobrých českých filmů a pirátství, které je u nás běžnější oproti Západu, a ubírá tak filmovému průmyslu peníze. O stavu filmového průmyslu mluvil šéf Bontonfilmu Martin Palán v podcastu Peníze a vliv. Praha 16:33 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pirátství je v Česku běžnější než na Západě (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V jakém stavu je v Česku filmový průmysl?

Profesionálové rozdělují filmový průmysl do třech segmentů. Je to svět kinodistribuce, svět televizní distribuce a svět digitální distribuce, který je globálně na vzestupu, ale všechna ta prostředí se nějakým způsobem vzájemně ovlivňují. A většinou to bývá tak, že pokud je některý z těch segmentů na vzestupu, tak jiný klesá.

A jak jsme na tom v Česku? Který z těch segmentů je na vzestupu a který padá?

Bohužel jsme pořád v období, kdy doznívá covidová vlna a všechno to negativní, co je s covidem spojeno. Pokud se zaměříme na kina, tak covid filmovému průmyslu způsobil to, že se lidé naučili jiný vzorec chování.

Změny kvůli covidu

Jaký?

V průběhu covidu, jak byla zavřená kina, tak lidé hledali alternativní způsob způsob konzumace audiovizuálních děl a naučili se je konzumovat i v jiném prostředí.

To znamená, že si všichni předplatili Netflix, HBO a další platformy?

Všechny digitální platformy zaznamenaly velký nárůst. Pro ty nejznámější to byl skutečně zlomový okamžik rozvoje té služby.

Co covid způsobil konkrétně vám? Co pro vás znamená, že lidi se začali chovat jinak a přešli na streamovací digitální platformy?

V průběhu covidu byly logicky návštěvností slabší. Ale covid nám skončil loni na jaře, takže až letos máme první čistě necovidový rok, kdy můžeme komparativně srovnávat měsíční výsledky jednotlivých titulů.

A pokud se podíváme na návštěvnost roku 2022, tak za první polovinu roku byla na úrovni 5,2 milionu diváků a v tržbách zhruba 830 milionů korun. V letošním roce už nemáme žádná covidová opatření, ale musíme zohlednit problémy typu válka, inflace, energetická krize, které vstupují do rodinných rozpočtů a do rozhodování lidí, na co půjdou.

Tak letos jsme v kinech o 100 tisíc horší, návštěvnost za první polovinu roku 2023 je pouze 5,1 milionu. V tržbách je to 830 milionů, a to je výsledek na úrovni roku 2014.

Kina jako přežitek

Je to jenom covidem, respektive ekonomickou situací? Není to tím, že prostě kina začínají být překonaný model? Proč vlastně chodit do kina, když se můžu dívat doma na televizi?

Tak jak jsem říkal, všechny ty tři hlavní segmenty se ovlivňují. My jsme dřív ještě měli segment fyzických nosičů, to znamená DVD, blue-ray, UHD, všechny fyzické formy. Nicméně to nám covid zabil úplně.

Jak velký to byl podíl na tržbách v případě vaší společnosti?

V případě naší společnosti to před covidem byla více než polovina veškerých tržeb. My jsme udělali velmi radikální rozhodnutí tři dny po začátku lockdownu. Zavřeli jsme kompletně celou fyzickou distribuci a začali jsme s její likvidací.

Byť jsme byli ubezpečováni, že covidová uzávěra bude trvat pár měsíců, tak jsme si udělali roční plán s pohledem na situaci v Číně. Tehdy jsme si vyhodnotili, že pokud už to tam trvá půl roku a není žádný posun k lepšímu stavu, tak roční výhled s vypnutými kiny a zavřenými obchody se ve fyzické distribuci skutečně přežít nedá.

Hned po začátku covidu jsme tedy museli začít s likvidací celého fyzického segmentu.

No a zároveň se zavřela kina. Takže co jste prodávali?

No, to byl právě ten problém, protože distribuční model je nastaven tak, že kino je otvíracím segmentem. Na základě výsledků z kina potom oceňujete další distribuční okna.

A tím, že se nám zavřela kina, tak se nám přerušil distribuční řetězec. A dokud nebyla jistota, že kina budou plně otevřena, bude do nich proudit obsah, tak vlastně všechny ty ostatní segmenty musely stát.

Aby si to mohl představit i laik: znamená to, že film jde nejprve do kina a potom to další okno je digitální prodej v nějakých knihovnách na internetu?

Ano. Před covidem to bylo tak, že okno v kině trvalo čtyři měsíce a po čtyřech měsících jsme mohli prodávat nosiče. Ta okna se v průběhu let zkracovala. Původně to byl rok, pak třeba půl roku, pak to byly ty čtyři měsíce.

A jak nám postupně v průměru zhruba 20 procent za rok klesal fyzický trh, tak nám narůstala placená legální digitální distribuce. Těch služeb tady bylo mnoho, dneska jich jsou na trhu desítky a mezi ty největší patří Disney+ a Netflix jako globálně dominantní hráči. Do těchto služeb teď plyne ten content, místo toho aby šel na fyzické nosiče, ale v ještě kratším časovém intervalu od toho kina.

Čili už to nejsou čtyři měsíce?

Už je to jen 45 dní mezi uvedením v kině a první digitální službou. Teď jsme v období, kdy se globálně celý trh učí na tu nastalou situaci navazovat. A i to krátké digitální okno už je dneska vlastně v Hollywoodu přeevaluováno.

Uvažuje se, jestli by nemělo být delší, jestli není škoda mít to kino jenom v takto krátké míře. A dochází k proměnám toho distribučního modelu.

Finanční ztráty

Celý filmový trh v Česku činil za loňský rok podle unie filmových distributorů přes dvě miliardy korun. Když jsem se dívala na rok 2019, tak to bylo 2,6 miliardy korun, půl miliardy rozdíl. Vrátí se to podle vás někdy, nebo ten trh celkově klesne a o ten podíl bude ještě větší boj?

V penězích je ten rozdíl, dalo by se říct, pouze půl miliardy, protože ten kinosvět není zas tak veliký, ale je to pouze jedna z částí entertainmentového byznysu.

Rozdíl půl miliardy se nejeví tak veliký. Nicméně pokud se podíváte na počet diváků, tak tam už je ten rozdíl signifikantní. Před covidem byla návštěvnost přes 18 milionů a teď máme o pět milionů za loňský rok méně. A to ještě musíme započítat extraordinérní výsledek, který udělal Avatar.

Na Avatar čekal celý svět deset let a ten film i u nás získal nejvyšší počet diváků. Měl přes jeden a půl milionu diváků, což je v rámci statistik číslo, které musíme zohlednit jako statistickou výjimku.

Takový titul do toho prostředí skutečně přichází pouze jednou za určité období. A u Avataru je ještě potřeba si uvědomit, že to je film, u kterého má divák opravdu velkou motivaci vidět ho v kině.

3D faktor plus zvuk a velikost plátna hrají v tom diváckém zážitku rozdíl. Ale to není případ běžného titulu. Takže pokud bychom discountovali ten avatar efekt, tak nám trh v počtu diváků opravdu výrazně poklesl. A to je problém.

Myslíte si, že se ti lidé do kina už nevrátí?

V tomto ohledu je potřeba si uvědomit, že filmový průmysl je globální průmysl. My z Česka nejsme schopní ovlivnit to, jakým způsobem se ten průmysl bude vyvíjet. My tady pouze reagujeme na to, jakým způsobem jsou rozhodovány globální distribuční platformy.

A pokud se nějaké hollywoodské studio rozhodne, že film do kina ani nedá, ale že ho rovnou nasadí na svou platformu, tak z Česka není nikdo a nic, kdo by to mohl ovlivnit.

Takže my jsme skutečně tedy odkázáni na ten globální vývoj a je potřeba sledovat to, co se děje ve Spojených státech a co se děje na těch klíčových trzích, protože to je ten stav, který ovlivňuje chování na našem trhu.

Pirátství

Tržby v Česku snižuje i pirátství. Vy jste ve výroční zprávě za rok 2021 napsal, že v komunikaci s hollywoodskými studii či zahraničními tvůrci se musíte stydět za stav v naší zemi. Opravdu je to tak hrozné? Řeší hollywoodská studia, co se děje v Česku?

Je, bohužel je to doopravdy tristní, tragický banánovorepublikový stav.

Čím to je?

Ráno mi volala ředitelka filmového fondu paní Helena Bezděk Fraňková a dotazovala se mě v kontextu přípravy nového audiovizuálního zákona na nějaké mechaniky. Tak jsem se šel podívat do našeho interního systému, kolik máme ukradených filmů za včerejšek. A viděl jsem na displeji číslo 556 linků na našich novinkových titulech za poslední půlrok.

Novinkové tituly jsou pro nás i tituly, které nejdou do kina, ale jdou přímo rovnou třeba na Netflix nebo jinam do digitální distribuce, což za ten první půlrok není ani 300 filmů. A těchto 300 filmů na těch deset největších pirátských úložištích je dostupno za jeden jediný den v počtu 556 různých odkazů.

Co to znamená v číslech?

Jeden odkaz neznamená jedno zhlédnutí. Jednotka znamená možnost pro kohokoli shlédnout film, aniž by nám za něj zaplatil.

O kolik tedy přicházíte?

Přicházíme ročně řádově stovky milionů korun.

Jenom vaše společnost?

Jenom naše společnost. Celý trh přichází o miliardy.

V jiných zemích se to neděje?

Je tady jistá dělící čára, která asi ne náhodou připomíná hranici po druhé světové válce Odra Nisa. A tam je skutečně obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem přistupují k pirátství státy v západní Evropě a jakým způsobem státy ve východní Evropě.

Rozdíl mezi Východem a Západem

Je to dané legislativou a represemi, nikoliv mentalitou lidí? Že by na Západě nebylo zvykem krást a na Východě ano? Samozřejmě jen pokud jde o filmy.

Krade se ledacos, ale myslím si, že tady to je kombinace všeho. Do jisté míry je to i naše chyba, protože nedokážeme divákům vysvětlit, že když si film stáhnou za třeba i poplatek na pirátské službě, že platí někomu, kdo už potom dál ty peníze do filmového průmyslu neposílá. Lidé to nevědí.

Je tady celá řada služeb, které se tváří jako legální a přitom vůbec legální nejsou. Často slýcháme, jak to, že herní průmysl ten problém nemá. Ale herní průmysl funguje úplně jinak než filmový.

Stejně hudební průmysl, který byl pirátstvím zdecimována a musel se reinkarnovat do současné podoby. Supraphonline, Spotify a iTunes. U filmu máte velký přenos dat a máte užití toho díla na bázi individuální potřeby. Není to skupinová záležitost, jako je třeba u těch her.

Současná vláda, kterou musím pochválit, reaguje na situaci a snaží se s tím něco dělat. Máme tady novelu autorského zákona, která přenáší zodpovědnost na platformy tak, aby ony byly zodpovědné za obsah, který se na nich nachází. Máme pracovní skupinu, která se pravidelně schází, je tady velký tlak na to, aby došlo ke změně a ta změna byla pro nás efektivní. Doufám, že to vyjde.

Společnost Bontonfilm byla loni podle unie filmových distributorů čtvrtou největší na filmovém trhu, zatímco předloni jste byli druzí. Váš podíl na trhu byl předloni dokonce pětinový, kdežto loni jen devět procent. Co je důvodem takového kolísání? Je to tím, že když jeden rok nemáte dobrý film, tak takto spadnete?

Ten náš veliký nárůst byl způsoben odlukou hollywoodských titulů, protože tím, jak byl covidem přerušen distribuční řetězec, tak velké hollywoodské filmy jdou globálně často ve stejné datum do řady teritorií a tím vlastně na trhu chyběla zahraniční produkce.

Ta ale chyběla všem.

Chyběla všem, ale my jsme dominantně zaměřeni na lokální obsah. Bontonfilm za těch více než 30 let své existence prošel různými etapami, ale když jsem se stal majitelem společnosti já, tak jsme začali otáčet nastavení, přestávali jsme být dominantně importérem filmů a začali jsme se stávat více exportérem nebo dodavatelem obsahu globálním digitálním platformám.

Česká filmografie

A loni klesl váš podíl, protože jste neměli dobrý český film?

Neměli jsme dost dobrých českých filmů. Ano, to se může stát, ale zatímco v kině jsme byli čtvrtí, tak na digitálním trhu jsme jednoznačně jedničkou. A to je pro nás klíčové.

Vaše úspěšné filmy v roce 2021 byly komedie. České matky, Prvok, Šampon. Tečka a Karel. Pak také dokument o zpěváku Karlu Gottovi. Sám jste je popsal ve výroční zprávě jako filmy na relax po covidu. Toto je vaše zaměření, že se soustředíte na české komedie a pak třeba dokumenty? A dá se na tom vydělat?

No, vydělat v takto turbulentním kinoprostředí je doopravdy dneska těžké. To nebudu zastírat, protože my se musíme dostat do nějakého standardního, nového, předpokládatelného trhu.

A tam nejsme, protože nám to velké kolísání způsobené covidem, inflací a tak dál. Ještě trh neposkytuje dostatečné množství dat na to, abychom dokázali srovnat, jak se ty filmy budou chovat.

Zdá se zřejmé, že do kina lidé půjdou, pokud budou mít pocit, že ta hodnota, kterou dostávají za dneska už dražší vstupenku, je dostatečná. To znamená, že to musí být event, musí to být nějaká událost, která zvedne lidi ze židle.

A to jsou české komedie?

To jsou některé české komedie. Kdybych se měl vrátit k roku 2021, tak Matky byl první velký český film po covidu, takže tam byl jistý hlad po něčem českém, po nějakém normálním filmu. Pamatujeme si na to všichni. Chtěli jsme se vrátit k tomu běžnému životu.

Až v průběhu dalšího času jsme si uvědomili, že žádný návrat před covid nebude, že je to nová postcovidová realita, ve které se musíme naučit žít, a to nejen pokud jde o návštěvnost kin. Ale ty Matky byl takový jakoby návrat k normálu.

Titul Prvok, Šampon. Tečka a Karel je naše srdeční záležitost. Je to naše vlastní produkce. Společně se společnosti Frame100R Vojty Friče jsme pět let s Patrikem Hartlem připravovali tento film a měl to být nový odrazový můstek do naší produkce, což se tedy povedlo. Ten film se stal vůbec nejúspěšnějším titulem celého roku a jsme za to strašně vděční.

Úspěšnost filmu

Dá se to poznat dopředu, než jste ten film začali vyrábět? Jedna věc je udělat si nějakou srdcovku, ale druhá věc je živit firmu. Jak o tom přemýšlíte?

Tak kdyby někdo na světě mě ten recept, tak nemá žádný propadák. Do filmového průmyslu ale vstupuje tolik faktorů, včetně počasí, že se to nikdy nedá vědět dopředu. To je to kouzlo a risk.

My se vždycky snažíme v těch projektech vycítit potenciál. Jestli to bude pro diváka relevantní. A naší strategií je být relevantní, zabývat se tituly, které mají kulturní, ale i společenskou relevanci.

A proto občas vydáváme tituly, jako je Part Hárder nebo film Okupace. Tituly, které jiné distribuční společnosti odmítají jako jistý bizár, tak my v nich vidíme jistou unikátnost a posun směrem dál. A o tyto filmy vždycky bojujeme, jako jsme bojovali o film Havel a hrozně jsme chtěli se Slávkem Horákem distribuovat jeho film.

Máte docela velký rozptyl, od filmu Havel přes Karla Gotta po připravovaného Karlose Vémolu. Proto by mě zajímalo, jak o těch filmech přemýšlíte?

My si myslíme, že to jsou tituly nebo témata, která lidi zajímají. Jsou to stěžejní momenty toho průmyslu. Letos v létě 17. srpna půjde do kin naše nové velké překvapení, o tom ještě nemůžu hovořit, ale návštěvníci kin už podle traileringu mohou tušit, o co se jedná.

Tak vydáme hlavní film letošního léta a to taky dramatizujeme určitý fenomén, určitý přelomový moment českého showbyznysu.

Řekl byste nějaký příklad, kdy váš instinkt, že to bude dobrý a výdělečný film, selhal?

Tak to se stává často. Když se podíváme na výsledky našich kin a distribuce za poslední rok, tak tam je málo věcí, na které můžeme být velmi pyšní. Třeba před pár týdny jsme vydávali titul Muž, který stál v cestě o Františku Kriegelovi.

Film, který byl výrobně ve velmi komplikované situaci, protože se natáčel v ukrajinskočeské koprodukci. Začala válka. Mělo se točit v Buče. Část filmu se tam natočila, ale přišla válka, tak se to celé muselo vlastně přenastavit na natáčení do Polska. Byly tam spory s autorem scénáře atd.. Diváky ale nezaujal.

Já jsem přesto chtěl tento film vydat, protože se domnívám, že to je velmi důležitá etapa české historie a my těch velkých hrdinů za posledních pár staletí moc nemáme, tak je dobré si připomínat každého, kdo se dokázal v těžké situaci vzepřít a odolat.

Jak to vidíte ekonomicky v letošním roce? Loni jste měli tržby asi 200 milionů. Byli jste v zisku, nebo jste se vrátili do ztráty, jako jste byli v minulých letech?

Byli jsme kolem nuly, protože ten postcovidový efekt nižší návštěvnosti nás dostihnul. Ono to vždycky u filmu je boj. Letos když jsme si dělali analýzu návštěvnosti ve srovnání s loňským rokem, tak jsem sám zvědav, jak to dopadne. Já jsem věčný optimista, to v showbyznysu musíte být. A já se nebojím.

Bontonfilm je dneska součástí naší skupiny Redbloom. Máme jiné společnosti v rámci našeho portfolia, které se věnují jiným činnostem, takže si můžeme vypomoci. Kontinuálně nám roste digitální distribuce, kde je ten nárůst značný, a neopíráme se pouze o kino.

Samozřejmě je to součást, máme kino rádi, rádi do něj chodíme, ale je třeba se dívat na distribuci optikou 21. století. Dneska ve světě AI a modernějších technologií se k tomu segmentování na jednotlivé trhy, na oddělování licencí musí přistoupit jinak.

Takže jsme ve fázi nějaké vnitřní přeměny, kdy budeme k obchodním modelu přistupovat trochu jinak v reakci právě na to, co se děje v Hollywoodu. To definitivním způsobem ovlivní, jaký bude český filmový průmysl.