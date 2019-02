Česko vydělává na zahraničních filmařích. Po úspěchu seriálu začala létat letadla ze Soulu do Prahy

Zahraniční filmaři loni v Česku utratili téměř pět miliard korun. Oproti roku 2017 je to téměř o dvě miliardy víc. Vyplývá to z údajů českého Státního fondu kinematografie. Na pobídkách pak stát filmařům vyplatil přes 800 milionů korun. Kvůli udržení konkurenceschopnosti se ale do budoucna tato částka zřejmě navýší, informuje Radiožurnál. Praha 18:45 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Free-Photos | Zdroj: Pixabay

Stát nyní zahraničním filmařům nabízí, že jim vrátí 20 procent prokazatelně utracených nákladů. Do budoucna by to mohla být až čtvrtina. S tím počítá i ministerstvo kultury. Podle šéfa resortu Antonína Staňka z ČSSD to ale zřejmě nebude v nejbližší době.

„Jak se vyvíjí trh, tak samozřejmě bude potřeba tuto otázku řešit. Pokud bychom měli uvažovat do budoucna o nějaké změně, tak budeme muset hledat i finanční zdroje,“ vysvětluje pro Radiožurnál Staněk.

Jedním z důvodů pro zvýšení příspěvků je i konkurence v okolních zemích. Například v Maďarsku je nyní výše pobídky dokonce 30 procent celkových nákladů.

Podle producenta ze společnosti Milk and Honey Radomíra Dočekala ale Česko zůstává pro zahraniční filmaře atraktivní nejen kvůli penězům.

„Nemusejí si přivézt štáby, mohou obsadit všechny lidi odshora až dolů Čechy,“ přibližuje další výhodu Dočekal.

Praha i jako místo pro svatbu

Jedním z největších projektů, který se v Česku v posledních letech natáčel, byl americký seriál Knightfall, u nás vysílaný pod názvem Soumrak templářů.

„Využily se na něm služby všech různých tradičních řemesel, jako jsou řemeslníci přes zbraně, historické kostýmy, brnění a další věci, ve kterých Češi tradičně vynikají. Navíc to byl jeden ze seriálů, které mají nejvyšší rozpočet, takže tento projekt tady zaměstnal obrovskou spoustu lidí,“ popisuje filmový novinář Vojtěch Rynda.

Díky filmům míří do Česka i víc turistů, a to především z Asie. Nejatraktivnější je pro ně Praha, kterou si často volí i jako místo pro svatbu.

V roce 2015 se tu totiž natáčel úspěšný čínský film Jen my víme kde. Ještě dříve hlavní město proslavil korejský seriál Milenci v Praze.

„Tento seriál byl v Koreji tak úspěšný, že na jeho základě se otevřela přímá linka ze Soulu do Prahy. Postupem času na to navázali Číňani, kterých jezdí víc a víc,“ připomíná Pavel Berčík ze společnosti film kolektiv.

Státní fond kinematografie podpořil i českoamerický film režiséra Petra Jákla nazvaný Jan Žižka, který se stal nejdražším českým filmem v historii. V kinech by se měl objevit v roce 2020.