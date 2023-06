Covid změnil chování lidí. Do kina vyrazí ve velkém už jen na filmy slibující výjimečný divácký zážitek

Filmový trh v Česku se rychle mění. Lidé chodí méně do kina, fyzické nosiče jako byly videokazety, později DVD a blu-ray disky se už staly minulostí. Filmy lidé čím dál víc sledují v digitální formě. Peníze a vliv Praha 9:00 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmový trh v Česku se rychle mění. Lidé chodí méně do kina, fyzické nosiče jako byly videokazety, později DVD a blu-ray disky se už staly minulostí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ke změně přispěly i dva roky epidemie covidu, které po určitou dobu provázelo zavření kin. „Urychlily se změny, které byly nastartované už předtím,“ říká v pořadu Peníze & vliv šéf Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.

Do kina lze už více než rok možné chodit bez jakéhokoliv omezení, návštěvnost se ale na úroveň před pandemií nevrátila. Loni přišlo do českých kin 13,5 milionu diváků, což je o téměř pět milionů méně než v roce 2019.

Podle podle majitele společnosti Bontonfilm Martina Palána diváci během pandemie změnili vzorec svého chování.

„V průběhu covidu, jak byla zavřená kina, tak lidé hledali alternativní způsob způsob konzumace audiovizuálních děl a naučili se je konzumovat i v jiném prostředí. Všechny digitální platformy zaznamenaly velký nárůst. Pro ty nejznámější, jako jsou Netflix, HBO a Voyo, to byl zlomový okamžik rozvoje,“ uvedl.

Do kina podle Palána lidé vyrazí ve velkém počtu jen na tituly, které slibují výjimečný divácký zážitek. Bontonfilm proto stále více sází na prodej licencí digitálním platformám.

„Postcovidový efekt nižší návštěvnosti nás dostihnul. Letos jsme si zadali analýzu návštěvnosti ve srovnání s loňským rokem, tak jsem sám zvědav, jak to dopadne. Já jsem věčný optimista. Kontinuálně nám roste digitální distribuce, kde je ten nárůst značný, a neopíráme se pouze o kino,“ říká Palán.

Nejvážnější ztráty podle Palána filmovému průmyslu způsobují piráti.

„Je to doopravdy tristní, tragický, banánovorepublikový stav. Nedávno jsem se šel podívat do našeho interního systému, kolik máme ukradených filmů. A viděl jsem na displeji číslo 556 u našich novinkových titulů. Těch je za poslední půl rok zhruba 300. Jsou to i filmy, které ani nejdou do kina, ale jdou rovnou třeba na Netflix. A těchto 300 filmů je na deseti největších pirátských úložištích dostupných na 556 různých odkazech. Jenom naše společnost tak přichází ročně řádově stovky milionů korun. Celý trh přichází o miliardy,“ vysvětluje.

Jak vlastně funguje tuzemský filmový průmysl? Spěje éra promítání filmů v kinech ke konci? A na jakých filmech se dá v Česku vydělat? To je tématem nové epizody podcastu Peníze & vliv.