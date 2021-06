Proškrtat se k blahobytu jde obtížně, vláda neměla zahodit sto miliard z rozpočtu, kritizuje Dolejš

Výdaje státu rostou. Ve hře je proto varianta zmrazení platů státních zaměstnanců pro příští rok. Pravicová opozice vyjádřila pochopení, odbory jsou ale proti. „Je to logické. Ceny rostou, a pokud budou stagnovat platy, tak se omezí kupní síla,“ komentuje člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM). Obává se, že stlačením platů veřejného sektoru se omezí i jeho konkurenceschopnost a lidé začnou odcházet do soukromé sféry. Speciál Praha 14:03 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec KSČM Jiří Dolejš ve sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je třeba zvážit, jestli v roce, kdy by mělo dojít k zásadnímu oživení, se má břemeno závazků skutečně přesunout na státní zaměstnance,“ tvrdí.

Místopředseda rozpočtového výboru a člen vládního hnutí ANO Milan Feranec ale upozorňuje, že zmrazování platů, o kterém je řeč, se má týkat jen nejvyšších představitelů státní moci a vůbec se nedotkne běžných zaměstnanců.

„Navíc je trochu anomálie, že platy ve veřejné sféře předběhly svou výší platy ve sféře soukromé.“

Dolejš ale oponuje, že se stejným objemem peněz by se pro růst platů muselo masivně propouštět, což se neděje. „Bavíme se tedy o tom, že platy ve své většině budou stagnovat. A je otázka, jestli na to přistoupit, protože hlavní vina je na příjmové stránce.“

Poukazuje přitom na letošní rozhodnutí vlády o zrušení superhrubé mzdy: „Někdo nese politickou odpovědnost za to, že se vyjmulo přímo z rozpočtu kolem stovky miliard. Teď to na nás padá. Myslím si, že státní zaměstnanci nejsou ti, kdo by měl nést vinu.“

Komunista ale uznává, že proškrtat se k blahobytu jde velmi těžko. Proto radí především investovat a podporovat stranu poptávky.

Prostor, odkud lze efektivně přesunout peníze, je podle něj resort obrany. Feranec si ale škrty v obraně představit nedovede.

Poslechněte si celý audiozáznam speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.

Hosté speciálu Milan Feranec (ANO) - místopředseda sněmovního rozpočtového výboru

(ANO) - místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM) - člen sněmovního rozpočtového výboru

(KSČM) - člen sněmovního rozpočtového výboru Zdeněk Drexler - předseda Unie bezpečnostních složek

- předseda Unie bezpečnostních složek František Dobšík - předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

- předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství David Klimeš - komentátor Aktuálně.cz.