Finanční gramotnost Čechů se nezlepšuje, ale přibylo lidí, kteří si šetří

Znalosti obyvatel České republiky o financích jsou stále jen průměrné. V pravidelném indexu finanční gramotnosti České bankovní asociace dosáhli 56 bodů ze sta. Je to o bod více než v loňském průzkumu. Proti předchozím letům si však lidé začali více peněz odkládat stranou. Rezervu si vytvářejí tři čtvrtiny respondentů. Praha 10:30 14. března 2018

Index vychází z reprezentativního průzkumu agentury SC&C mezi tisícovkou respondentů. Ukazuje se, že největší mezery mají lidé ve znalostech konkrétních odpovědí na praktické otázky. Například jak je to s investováním do půjček peer to peer, popsala Radiožurnálu gestorka pro finanční vzdělávání České bankovní asociace Helena Brychová.

„Jak jsou pojištěny vklady, když byste byl ten, kdo ty peníze poskytuje, ne si jako půjčoval. Tam si třetina lidí myslí, že stejně jako u banky, ti lidé si neuvědomí, že to je investice.“

A proto se na jejich investici pojištění vkladů u bank nevztahuje. Pokud jde o celkové povědomí finanční gramotnosti, to se mírně zlepšuje. Finanční rezervu si tvoří téměř tři čtvrtiny respondentů, zatímco loni to bylo jen 60 procent.

To zřejmě ovšem souvisí hlavně s lepší ekonomickou situací a růstem mezd. Horší je to s dobou, na kterou by jim v případě nějaké nečekané události měly úspory vydržet. Potvrdila ředitelka průzkumu z agentury SC&C Jana Hamanová.

„Pokud jde o dobu udržení stejného standardu, pokud nám vypadnou příjmy, tak tady dlouhodobě alarmující třetina lidí, která si nedovede přestavit, jak dlouho by bez toho příjmu vydržela, a můžeme odhadovat na základě odpovědí ostatních lidí, že budou mít spíše málo peněz nebo dokonce žádné peníze - eventuálně, že budou ještě něco splácet,“ říká Hamanová.

Třetina Čechů nemá na důchod naspořeno nic

Podle průzkumu polovina Čechů netuší, kolik by měli mít naspořeno na důchod. Momentálně nemá více než třetina dotázaných naspořeno nic. Podle bankovní asociace se zatím ve výsledcích nijak neodráží výuka finanční gramotnosti. Ta se na středních školách vyučuje od roku 2009 a do rámcových vzdělávacích programů pro základní školy byla zařazena od roku 2013.

Na druhou stranu například učitel základní školy v Čelákovicích Jan Marek Radiožurnálu už před časem popisoval, že hodiny zaměřené na finanční gramotnost na děti mají vliv. „Děti najednou zjistí, že se peníze neberou v bankomatu, že je rodiče musí někde vydělat, a že ten exekutor může opravdu někdy přijít a něco jim sebrat. A když se o tom bavíme, tak spousta dětí řekne, že nějakou zkušenost z rodiny s tím má.“

Česká bankovní asociace připravila pro školy soutěž, které se mohou zúčastnit celé třídy. Je to projekt, který v rámci Evropského týdne peněz pořádá Evropská bankovní federace. Děti budou odpovídat prostřednictvím internetu na kvízové otázky z finanční gramotnosti.

Vítězové národních kol se pak utkají v mezinárodním klání o finanční cenu v Bruselu. Informace mohou školy najít na stránkách České bankovní asociace.