Přibývá zaměstnanců ve finanční tísni. Až čtvrtina by nezaplatila nečekaný výdaj 13 tisíc korun

Zaměstnanců, kteří obtížně vycházejí se svým příjmem, přibývá, čtvrtina z nich by měla problém zaplatit nečekaný výdaj nad 13 tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu JobsIndex společnosti LMC z letošního dubna, kterého se zúčastnila tisícovka respondentů. Praha 21:27 23. června 2023

Zatímco loni v dubnu vycházelo se svým příjmem obtížně 46 procent respondentů, letos už to bylo skoro o deset procent lidí víc (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejedná se o úzkou skupinu zaměstnanců. Podle analytika pracovního trhu společnosti LMC Tomáše Ervína Dombrovského dopadají finanční problémy třeba na zaměstnance v nižším a středním věku nebo rodiny s dětmi.

„Zajímavou skupinou jsou také lidé ve vyšším produktivním věku s vysokoškolským vzděláním, kteří mají i poměrně dobré příjmy, ale stejně se dostávají i třeba do exekucí a důvodem může být například pomoc v rodině,“ popisuje Dombrovský.

Zatímco loni v dubnu vycházelo se svým příjmem obtížně 46 procent respondentů, letos už to bylo skoro o deset procent lidí víc. Právě vyšší mzda je hlavním důvodem, proč si Češi hledají novou práci.

Aby ale nová nabídka byla pro většinu z nich lákavá, musela by být podle průzkumu o dvacet nebo třicet procent vyšší než jejich současné příjmy. Kvůli své finanční situaci plánuje svoji práci v dohledné době změnit osm procent všech zaměstnanců.

Situace je podle firem složitá. Stále je totiž podle Svazu průmyslu a dopravy trápí vysoká inflace i úrokové sazby nebo dozvuky energetické krize. I přesto ale mají velké podniky letos zaměstnancům peníze přidat, říká viceprezident svazu Radek Špicar.

Podle Asociace malých a středních podniků by měly i některé malé a střední firmy letos taky svým zaměstnancům peníze přidat. A to zhruba 5 až 7 procent. Podle ředitelky asociace Evy Svobodové by se totiž razantnější zvýšení mezd promítlo do ceny výrobků. A to může ohrozit konkurenceschopnost firem.

Ty se tak snaží, místo zvedání mezd, udržet stávající zaměstnance i jinými způsoby. „Firmy se snaží nabídnout svým zaměstnancům zkrácené úvazky a občasný nebo pravidelný home-office. Lidé z korporátu se začínají objevovat v malých a středních podnicích, protože už mají dost pravidel, která musejí v tom korporátu dodržovat,“ dodává Svobodová.

I takové zvýšení mezd - tedy zhruba pět až sedm procent je ale pro zaměstnance podle průzkumu málo. Většina z nich by si totiž představovala zvýšení alespoň o jedenáct až patnáct procent.