Jak mohou drobní podnikatelé žádat o pomoc státu? Ptejte se experta, odpoví vám v online chatu

Zavřené obchody i provozovny nebo výrazný propad zakázek. To je realita, se kterou se v posledních třech týdnech musí vyrovnávat většina drobných podnikatelů a živnostníků. I proto se právě jim bude věnovat druhý díl projektu Finanční poradna. Odpovídat na vaše dotazy bude Tomáš Hajdušek, expert Komory daňových poradců. Praha 6:30 7. dubna 2020

Dlouhé týdny čekání, než vám vláda dovolí opět otevřít třeba malý obchod a zoufalé počítání rezerv, které vašemu podniku ještě zbývají. Druhý díl projektu Finanční poradna má pomoci především malým podnikatelům.

Typickým příkladem drobného podnikatele může být situace majitele půjčovny koloběžek a sportovního vybavení na přehradě Olešná. Loni touto dobou už Jakubovi Nyklovi dávno chodili zákazníci, letos mu sezona ještě neodstartovala.

„Co se týče zaměstnanců, tak ti za tu situaci nemohou, takže mají normální plat. Snažíme se je zaměstnat, nechceme, aby se jich to dotklo. Zatím jsme řešili jen program COVID II, což je úvěr od Komerční banky. Podali jsme to, čekáme na vyjádření,“ řekl pro Radiožurnál majitel půjčovny Jakub Nykl.

Malé firmy, například společnosti s ručením omezeným, mohou primárně využít žádosti o zmíněnou bezúročnou půjčku z programu COVID II. Ručit bude Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ta také zaplatí část úroku.

O program zatím jeví zájem několik tisíc podnikatelů, jak upřesnila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

„Do programu COVID II, který spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, během dvou dnů přišlo 5 900 kompletních žádostí v objemu 19 miliard korun. Banka se nyní věnuje jejich hodnocení a první záruky vystaví podnikatelům v nejbližších dnech,“ popsala Filipová. Ta také doplnila, že o podporu žádaly firmy napříč obory.

I majitelé menších podniků navíc můžou využít takzvaný Kurzarbeit, část mzdy zaměstnanců zaplatí stát. Problém je, že drobní podnikatelé většinou moc zaměstnanců nemají.

Některé firmy navíc nejsou informované o tom, na co mají nárok. „Nejčastěji se na nás obracejí s tím, abychom jim poradili, co mohou zkusit jako podporu. Často jsou to příslušníci střední třídy, kteří se neorientují v dávkovém systému sociální podpory,“ uvedl k pomoci drobným podnikatelům Daniel Hůle z organizace Člověk v Tísni.

Pomoc pro OSVČ

Po dobu speciálních opatření si například Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou zažádat o ošetřovné. Nárok mají na 424 korun denně – tedy zhruba na na 13 tisíc korun měsíčně. Doposud si o dávku požádalo přes 37 tisíc živnostníků. Peníze by jim měly přijít na účet nejpozději do 25. nebo 26. dubna.

OSVČ navíc od března nemusí posílat měsíční zálohy na sociální a zdravotní. Celkem tak ušetří bezmála 30 tisíc korun. Pokud mají podnikatelé nastavené vyšší zálohy, doplatí je příští rok v květnu, kdy podají přehledy za letošní rok.

Poslanecká sněmovna by v úterý mohla rozhodnout o kompenzaci 25 tisíc korun pro živnostníky. Na tu by podle posledních vyjádření ministerstva financí měli mít nárok všichni živnostníci, kteří utrpěli újmu – tedy každý podnikatel, který má živnost jako hlavní činnost nebo není nikde zaměstnaný, podnikal už před 12. březnem a v čestném prohlášení uvede, že kvůli virové epidemii musel podnikání omezit.

Samotná žádost by měla být co nejjednodušší. Peníze by pak měl v horizontu několika dní vyplatit finanční úřad. Podle Zuzany Mašátové z Finanční správy by měly být tyto žádosti posílány skrze datové schránky či interaktivní formuláře.

Kompenzaci ale nedostanou živnostníci, kteří již skončili na úřadech práce. „Pokud šel na úřad práce a zrušil si živnost, tak v tu chvíli není živnostník. Musel by si ji dotyčný znovu udělat,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Nárok na tento příspěvek ale budou mít ti živnostníci, kteří čerpají ošetřovné.