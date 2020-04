Jak postupovat, pokud vám teď hrozí exekuce? Ptejte se experta, odpoví vám v online chatu

Radiožurnál a iROZHLAS.cz spouští Finanční poradnu. Vládní opatření proti šíření pandemie koronaviru se dotknou každého z nás a celé ekonomiky. Oslovili jsme proto řadu expertů a denně chceme poradit různým skupinám - samoživitelkám, drobným podnikatelům, seniorům nebo lidem, kteří teď přišli nečekaně o práci. V pondělí na vaše dotazy odpoví Petra Alžběta Baslová z organizace Člověk v tísni. Praha 6:30 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poradna se spustí v 11 hodin | Foto: Český rozhlas

14258

Výrazně nižší příjmy nebo dokonce ztráta zaměstnání v důsledku koronavirové pandemie. Pociťuje to už řada lidí a právě to je důvod, proč Radiožurnál spouští finanční poradnu. V prvním dílu se zaměříme na to, kde a jakou pomoc mohou získat lidé v osobním bankrotu, v exekuci, ale i ti, kteří platí své závazky včas, ale současná situace na ně dopadá.

Co bude dál?

Zdeněk Dvořák z Kroměříže se živí online marketingem. Je otcem dvou dětí a má hypotéku na dům. Kvůli dopadům epidemie se teď obává se, co bude dál. „Když mi první z klientů oznámil, že omezuje můj pracovní úvazek o dvě třetiny, věděl jsem, že mohou následovat další. V první řadě jsem si nechal snížit splátky důchodového spoření na nezbytné minimum. Požádal jsem banku o odklad splátek hypotéky a menšího úvěru. Do tří dnů banka odložila splátky o tři měsíce.“

„Pandemie bude mít velký dopad na celou ekonomiku. Finančně se dotkne mnoha lidí. Proto jsme zařadili do vysílání tento nový pořad, který bude den pod dni vysvětlovat, jaké možnosti nabízí stát, bankovní sektor, ale třeba i velké nadační fondy," uvedl šéfredaktor Českého rozhlasu Radiožurnál Ondřej Suchan.



Posluchači Ranního a Dopoledního Radiožurnálu se každý všední den dozvědí aktuální informace o jedné z ohrožených skupin. Denně od 10.50 také uslyší rozhovor s expertem na danou problematiku. Tento odborník pak bude od 11.00 celou hodinu čtenářům a posluchačům k dispozici na on-line chatu. Celkové shrnutí Finanční poradny nabídne pak posluchačům každý den Odpolední Radiožurnál.

Odklad splátek umožňuje teď kvůli dopadům koronaviru kromě bank i řada nebankovních společností. Sněmovna tento týden projedná vládní návrh moratoria, podle kterého by měli všichni lidé i firmy nárok zdarma přerušit splácení úvěrů až na půl roku. Co to bude znamenat v praxi, vysvětlil Radiožurnálu hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

„Každý dlužník bude muset potvrdit čestným prohlášením, které banka nebude zkoumat, že byl opravdu postižen pandemií. Budou se načítat úroky. Některé banky ty úroky prostě vezmou, nechají je úplně na konec a o to prodlouží tu splatnost,“ říká.



U spotřebitelských úvěrů by měl být úrok maximálně 9 %. Lidem by v tuto chvíli nemělo hrozit, že jim na dveře zaklepe exekutor, protože exekutorské úřady pozastavily takzvané mobiliární exekuce. Třeba elektronické dražby ale dál pokračují. Kvůli ekonomických dopadům epidemie je ovšem možné požádat o odklad, případně snížení splátek, jak vysvětluje plzeňský exekutor Jiří Prošek. „Není možné požádat o odklad jenom proto, že koronavirus, ale je zapotřebí vysvětlit a také doložit, jakým způsobem se to mě konkrétně dotýká.“

Osobní bankrot

Do problémů se už dostávají taky dlužníci, kteří jsou v osobním bankrotu. Kvůli výpadku příjmů jim hrozí, že nebudou schopni splatit 30 % svých dluhů a oddlužení jim soud zruší. Jak ale připomněl soudce Vrchního soudu v Praze František Kučera, zákon počítá s tím, že je možné zaplatit méně i u starších oddluženích zahájených do května 2019.

„Pokud v důsledku té situace, která teď u nás panuje nedosáhnout na těch 30 %, a před tím se chovali zodpovědně, tak soudům nic nebrání v tom, aby těmto dlužníkům to osvobození přiznal.“



Lidé taky mohou soud požádat o snížení splátek a u nových oddlužení dokonce o jejich odložení až na jeden rok. Podle psycholožky Lenky Šulové z Univerzity Karlovy bude muset s ohledem na ekonomické dopady epidemie řada lidí přehodnotit své hodnoty i priority.

„Říct si: Dobře, žili jsme v době dostatku až nadbytku, ale doba se změnila. Nebudeme mít rozhodně na všechny svoje předchozí potřeby a budeme si muset udělat asi výčet, co je ta skutečná potřeba, to nejdůležitější, koho upřednostňovat, kdo má prioritu v rodině.“



Sněmovna tento týden bude rozhodovat o návrhu ministerstva spravedlnosti, který by měl přinést dlužníkům další úlevy.