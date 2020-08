Finanční správa má 97 % daňových přiznání, termín končí za pár hodin

Finanční správa přijala k úternímu ránu 2 707 988 daňových přiznání z daně příjmu, což je 97 procent. Fyzické osoby jich podaly 2 249 146, právnické osoby 456 842. Novináře o tom v úterý informovala Finanční správa. Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok je možné bez sankce podat do úterý. Lhůtu v souvislosti s dopady šíření koronaviru prodloužilo ministerstvo financí. Dříve byla stanovena na 1. července. Praha 15:36 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po 18. srpnu, tak mu správa vypočte pokutu už od 1. dubna. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Původně byl první termín pro podání daňového přiznání 1. dubna. Pro ty, kteří mají daňového poradce nebo povinný audit byl termín 1. července. Finanční správa uvedla, že se neposunul termín, ale fakticky se jen odpouští do daných termínů sankce.

V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po 18. srpnu, tak mu správa vypočte pokutu už od 1. dubna.

„Poplatníci by měli přiznání odevzdat nejpozději v úterý. Někdo může být zvyklý, že daňový řád toleruje zpoždění s podáním přiznání do pěti pracovních dnů, to však v letošním roce neplatí. Termín se díky liberačním balíčkům již dvakrát posunul a lidé tak měli na podání mnohem delší dobu,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Již v rámci daňového přiznání za rok 2019 lze uplatnit očekávanou ztrátu, která bude vykázána v rámci daňového přiznání za následující zdaňovací období roku 2020, upozornil partner BDO Zenon Folwarczny.

Pokud však tato „očekávaná“ daňová ztráta nebude následně stanovena minimálně v deklarované očekávané výši, vznikne podle něj povinnost podat dodatečné daňové přiznání.