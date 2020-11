Rána do rozpočtu snížením daní je obrovská, samosprávy jsou vyděšené, říká hejtman Netolický

Financování krajů je podle pardubického hejtmana Martina Netolického z ČSSD v ohrožení, uvedl pro Radiožurnál. Podle něj za to může snížení daní, které schválila sněmovna. Změny povedou podle Netolického ke zhoršení kvality služeb ve zdravotnictví nebo třeba ve školství. V pátek proto na sociálních sítích vyzval ČSSD k odchodu z vlády. Praha 11:21 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Podle vás se snížením daní musí nevyhnutelně přijít škrty ve službách, které obce a kraje poskytují, ať už jde o školství nebo zdravotnictví. Co je v tuto chvíli ohroženo nejvíc?

My teď nemůžeme říct nic konkrétního, protože ten výpadek jsme se dověděly ze dne na den a to včera (v pátek, pozn. red.), kdy sněmovna v noci schválila ty dramatické změny. A jsou opravdu tak dramatické, že na příkladu Pardubického kraje jsme přišli o 600 milionů korun. Ono to vypadá jako číslo nic neříkající, ale Pardubický kraj má rozpočet 4 miliardy, tak je to 15 procent pokles. Když k tomu připočtu pokles způsobený vyplácením kompenzačního bonusu pro OSVČ a k tomu ještě standardní pokles daňových příjmů vlivem poklesu ekonomiky, tak my přijdeme meziročně o více než miliardu korun, což je více než 25 procent.

A v té chvíli nejenom že nebudeme investovat, poskytovat dotace obcím, neziskovým organizacím, hasičům, kulturním, sportovním organizacím, ale prakticky se budeme soustředit pouze na provoz a otázka je, jestli to zvládneme. My musíme v tuto chvíli pečlivě počítat. Včera jsem nařídil, abychom nešli do schvalování rozpočtu řádného na příští rok, ale šli do rozpočtového provizoria, protože v tuto chvíli nevíme jako samosprávy, s jakými penězi můžeme počítat.

Neexistuje jiná cesta, jak kraje mohou přijít k penězům, aby mohly investovat do rozvoje a financovat to, o čem říkáte, že financovat nepůjde?

Existují pouze dvě cesty. Buď takzvané rozpočtové určení daní, to znamená, že stát řekne, kolik prostředků přenechává samosprávám na jejich činnost a o těchto prostředcích si rozhodují samosprávy samy. Druhá varianta jsou dotace. Ty jsou ovšem účelově vázané a obvykle vyžadují třeba spolufinancování z vlastních zdrojů, což jsou právě daně.

Dotace jsou za dané situace naprosto neefektivní, protože my už v současné chvíli máme problémy v hotovosti, takže dotace nám nepomůže, dotace neřeší okamžitou finanční situaci, kterou my musíme řešit dennodenně, například při placení faktur dodavatelům, když investujeme a podobně. To znamená, že dotace by ještě přitížily a situaci rozhodně nezjednodušovaly. Právě proto jsou samosprávy vyděšené, protože včera mi volalo několik starostů i kolegové hejtmani, jak budeme přistupovat k sestavování rozpočtu na příští rok, protože ta rána je obrovská.

Pohár přetekl

Vy jste na sociální síti apeloval na sociální demokracii, aby vystoupila z vlády, která podle toho, jak jste argumentoval přestala fungovat. Je tenhle krok v době, kdy země řeší pandemii koronaviru, rozumný? Není to příliš riskantní?

Pokud někdo otevřel Pandořinu skříňku tím, že schvaloval daňový balíček zrovna v období koronavirové krize, tak se pak nemůže divit, že to má nějaké politické dopady. Na jedné straně se nám koronavirová krize hodí a svádíme na ní úplně všechno. Já si myslím, že pokud byl někdo tak nezodpovědný a daňový balíček v době obrovského hospodářského útlumu předkládal do sněmovny a udělal z toho akorát šaškárnu, což ostatně byla, protože to se nedalo poslouchat celý čtvrtek, co poslanci říkali na plénu sněmovny. No tak pak se nemůže divit, když udělá takovýto obrovský zásek a politické rozhodnutí v době krize, že jsou na to reakce.

Považuji chování hnutí ANO k sociální demokracii dlouhodobě za nepřijatelné a včera pohár přetekl. To chování je neuvěřitelné, Andrej Babiš si vytváří koalice, jaké chce, a myslím, že ČSSD už nemá v té vládě co dělat.

A jaké reakce vzbudil váš apel uvnitř ČSSD? Máte podporu ve straně a máte představu, co by se případně dělo dál?

Já se tomu poměrně usmívám, protože jsem o tom samozřejmě informoval pana předsedu Hamáčka i další. Těm reakcím jsem se poté upřímně zasmál. Bylo to jako vždycky, když někdo vytkne sociální demokracii podporu vlády, tak máme tendence ten názor přehlížet a tvářit se, že se neděje nic. To, co se stalo ve čtvrtek byl zásadní zásek, bylo to flagrantní porušení koaliční smlouvy. U jejího sestavení jsem byl a znám ji velice dobře, protože tehdy jsem byl místopředseda sociální demokracie a pamatuji si na hnutí ANO a předsedu Babiše a další, jak se k nám pěkně chovali, jak slibovali, že budeme tým a že budeme spolupracovat. A tady je krásně vidět, jak se jim ČSSD hodí jen na něco a když se jim nehodí, tak ji vůbec neberou vážně. Je to porušení koaliční smlouvy.

Zaprvé daňové změny neměly být předkládány bez souhlasu druhé koaliční strany. Za druhé je to porušení programového prohlášení vlády v několika parametrech. Já jsem si to studoval, dokonce jsem tehdy byl pověřený záležitostmi veřejných investic regionálního a místního rozvoje za sociální demokracii, a je to přímo v kontradikci, co se stalo ve sněmovně. Takže je tam celá řada porušení a pokud se někdo tváří, že se nic neděje, tak to je strkání hlavy do písku.

Tváří, že se nic neděje – znamená to tedy, že žádné reakce uvnitř strany na váš apel nepřišly?

Pokud jde o řadové členy nebo krajské funkcionáře tak ano. Pokud jde o ty, kteří jsou nyní ve vládě, tak tam jsem si všimnul, že je to spíš mlčení a snaha tvářit se, že je to jen plácnutí do vody. Pokud takto kolegové přemýšlí, tak opravdu ten příští rok a sněmovní volby nemusí dopadnout dobře, protože Andrej Babiš si evidentně se sociální demokracií dělá, co chce a já si myslím, že je to špatně.