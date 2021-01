Ministerstvo obrany chce nakoupit novou armádní techniku. Chybí ale 10 miliard upřených komunisty

Ministerstvu obrany stále chybí v rozpočtu 10 miliard korun, které vláda v prosinci přesunula do rezerv. Komunisté tím podmínili svou podporu rozpočtu na letošní rok. Ministerstvo přitom letos plánuje podepsat smlouvy za skoro 70 miliard korun. Ta největší je na bojová vozidla pěchoty. 210 strojů bude stát přes 50 miliard korun. Praha 12:17 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Z našeho rozpočtu na rok 2021 počítáme s tím, že na bojová vozidla pěchoty půjde 4 miliardy korun,“ uvádí mluvčí ministerstva Jan Pejšek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vojáci z Přáslavic zatím používají starší bojová vozidla. Nová by měli dostat jako první. Smlouvu chtělo ministerstvo obrany původně podepsat už v roce 2019, termín ale několikrát odsunulo a armáda tak bude bojová vozidla dostávat postupně.

„Zásadní problém to není. Nicméně jakýkoliv další pokus o rozmělnění těch dodávek už by byl z hlediska naplnění požadavku a našeho závazku vůči Alianci fatální,“ říká ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany generál Ivo Střecha.

Podle posledních vyjádření by finální smlouvu s dodavatelem mělo ministerstvo podepsat letos. To ale neznamená, že by obrana ještě v letošním roce musela zaplatit celých 50 miliard.

„Z našeho rozpočtu na rok 2021 počítáme s tím, že na bojová vozidla pěchoty půjde 4 miliardy korun. To znamená z celkové částky 50 miliard korun zaplatíme čtyři miliardy a v následujících letech budeme splácet další částky,“ uvádí mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Letos by ministerstvo mělo dokončit smlouvy i na nákup protiletadlového raketového systému a nových děl. Na rok 2021 měla obrana původně 25 miliard na investice. Z toho 15 miliard už zaplatit musí.

„Už teď víme, že 15 miliard použijeme na splátky toho, co už máme pod smlouvou – na nové vrtulníky, nové obrněné automobily nebo nové izraelské radary,“ vysvětluje Pejšek.

‚S vrácením se počítá‘

Na konci roku vláda přesunula 10 miliard z rozpočtu obrany do vládních rezerv. Komunisté si to dali jako podmínku, aby podpořili rozpočet na letošní rok. Hned po schválení premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že peníze obrana dostane zpět na prvním jednání vlády, tedy na tom pondělním. V neděli ale v televizi CNN Prima News prohlásil, že se termín vrácení peněz posouvá.

„Protože nemáme ještě přesně ty čísla, ale bude to v lednu. Určitě armádě peníze vrátíme v lednu. Je pravda, že původně to bylo v plánu 4. ledna, ale z technických důvodů se to posouvá,“ komentoval Babiš.

Jaká konkrétní čísla ještě chybí, premiér neupřesnil. Ministerstvo obrany ale podle mluvčího Pejška vše připravilo včas. „My máme materiál o vrácení těch peněz do naší kapitoly rozpočtově připravený. Po domluvě s panem premiérem by měl být projednán na jedné z příštích jednání vlády.“

Ministerstvo obrany počítá s tím, že zmíněných 10 miliard zpět dostane. Proto nechtělo připravované projekty ze dne na den rušit a peníze na ně vyčlenilo z jiných částí rozpočtu.

„Pokud by se tak nestalo, tak bychom samozřejmě museli už opravdu ořezávat i ty potřebné armádní nákupy,“ pokračuje Pejšek.

Ministerstvo obrany mělo původně chválený rozpočet 85 miliard korun. Loni nejdřív hospodařilo se 75 miliardami, ale tři miliardy do rozpočtu vrátilo na pomoc s koronavirovou krizí.