Firma Huawei žaluje Spojené státy. Nelíbí se jí zákaz jejich výrobků ve federálních úřadech

Firma Huawei má od loňského srpna omezený přístup na americký trh, který zaručilo přijetí zákona o národní obraně. Tento právní předpis se týká i rivala Huawei, menší firmy ZTE.

Huawei považuje postup Spojených států za protiústavní. Podle čínské firmy brání Spojené státy takovou legislativou rovné soutěži a v konečném důsledku tak poškozují americké spotřebitele.

Američané se ale obávají, že zařízení Huawei mají prolomitelnou autentizaci, což velmi laicky znamená, že se například některá univerzální hesla a zámky telefonů dají obejít. A tím pádem může Čína produkty Huawei používat ke špionáži.

Takový problém se softwarem a hardwarem Huawei řešilo i Česko.

V prosinci před používáním čínských zařízení varoval Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Huawei se bránila a do Česka poslala dopis, ve kterém požadovala zrušení varování.

Zákaz ve Spojených státech ale firmu přeci jen trápí mnohem více. I proto jeden ze šéfů firmy Kuo Pching věnoval americké administrativě část svého projevu na světové mobilní konferenci v Barceloně.

„Huawei nikdy nemontoval do svých zařízení systém pro špehování. A nikdy to dělat nebude. Spojené státy nemají pro svá tvrzení, že to děláme, žádný důkaz,“ prohlásil minulý týden.

Nyní Kuo Pching oznámil, že americký Kongres stále nedodal žádné relevantní důkazy, a Huawei proto nezbývá nic jiného, než celý problém předat soudům.

Texaský federální soud, ke kterému Huawei podalo žalobu, teď dokumenty prozkoumá. Firma požaduje, aby soud zvrátil část zákona o národní obraně. Je také možné, že Huawei podá stížnosti ještě i jinde, protože vedení firmy oznámilo, že je připravené bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže.

Huawei ale nehraje jen o americký trh, nýbrž o celosvětovou prodejnost. Spojené státy se totiž o nebezpečnosti čínských produktů snažily přesvědčit i své partnery. Firmě kvůli tomu třeba hrozí, že v Evropě bude firma vyřazená z budování sítě nové generace 5G.

SÍTĚ 5G Zkratka označuje sítě páté generace bezdrátových systémů, které by měly být rychlejší a stabilnější než současné 3G a 4G (LTE). Za lídry v oblasti sítí 5G jsou kromě Huawei považovány také například společnosti Qualcomm (USA), Nokia (Finsko) nebo Ericsson (Švédsko).

Čínská společnost nelenila, a aby si získala evropské vládní představitele, otevřela ve středu v Bruselu centrum kybernetické bezpečnosti. To má fungovat pro výzkum, vývoj a prezentaci bezpečnostních postupů. Má také usnadňovat komunikaci Huawei se strategickými partnery.

A firma se pochopitelně snaží i vylepšit svůj obraz - po celém světě spustila rozsáhlou reklamní kampaň, která má dokázat, že Huawei nepředstavuje bezpečnostní riziko.