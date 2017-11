Firma nabízí kryptoměnu platoncoin. Pozor na ni, varuje expert i Česká národní banka

Na trhu kryptoměn se objevila nová virtuální měna s názvem platoncoin, odvozená od známého bitcoinu. Podle jejího zakladatele Daniela Tannera může mít celkovou hodnotu 11 miliard korun. Lidé podle něj budou mít zanedlouho možnost do ní investovat i s ní platit přes mobilní aplikaci třeba v síti restaurací. Praha 7:01 2. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Tanner o sobě říká, že podnikal hlavně v marketingu a IT. Čtyři roky údajně budoval i podnikatelský byznys klub, kde získal kontakty na investory. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

V projektu společnosti Platon Finance, která na svých webových stránkách novou kryptoměnu nabízí jako platební a investiční produkt, je však řada nejasností. Podle webových stránek to totiž vypadá, že měnu zaregistrovanou na takzvaném blockchainu si lze už běžně koupit. Cena jednoho platcoinu kolísá kolem 500 dolarů a údajně si ji již koupilo přes 130 klientů. Ještě nedávno také na webu stálo, že do měny už investovali klienti téměř čtyři miliardy korun. Když ale na webových stránkách kliknete na kolonku koupit, objeví se jen email společnosti.

Bitcoin (ilustrační foto)

Dohledat nějaký přímý kontakt na firmu také není jednoduché. Firmu s českými a slovenskými manažery nelze najít ani v českém, ani slovenském obchodním rejstříku a zakladatel Daniel Tanner má svoji adresu na radnici Prahy 3. Redakci se ho nakonec podařilo zkontaktovat přes slovenského manažera a domluvit si s ním schůzku.

Daniel Tanner o sobě říká, že podnikal hlavně v marketingu a IT. Čtyři roky údajně budoval i podnikatelský byznys klub, kde získal kontakty na investory. Platon Finance je teď jeho největší projekt a je tak prý rád, že se novináři o kryptoměny zajímají. Především v centralizovaných kryptoměnách, kde digitální emisi coinů ovládá fakticky jeden subjekt, se prý dělají podvody. To ale podle jeho slov není jeho případ.

Čtyři miliardy?

Důvodem, že platoncoiny nelze i přes jejich nabídku koupit, podle něj je, že společnost zatím ještě vyvíjí mobilní aplikaci. „Do konce prosince spustíme aplikaci a lidi budou moct platit tou kryptoměnou. Zároveň na to budou navázány platební karty, budete mít v aplikaci virtuální peněženku na bitcoiny a platoncoiny a eura nebo dolary,“ popisuje pro Radiožurnál. Pak prý společnost také spustí globální marketingovou kampaň na Evropu a USA.

Jak je tedy možné, že podle informací samotné firmy už klienti investovali téměř 180 milionů USD, tedy čtyři miliardy korun, když měnu zatím nelze koupit? Podle Tannera vysvětlení je, že tyto peníze jsou vlastně teprve u jeho klientů připravené.

„To množství peněz je to, co do nás lidi chtějí investovat. Ve chvíli kdy bude hotová aplikace, připravená banka a budeme celý proces spouštět. Protože kdybychom to spustili a bylo tam nula obchodů za nula euro, tak by do toho nešli ani běžný lidi,“ vysvětluje.

Klienti, údajně různé nejmenované řetězce obchodů či hotelů, tedy zatím neinvestovali nic. Po našem rozhovoru s Danielem Tannerem také tvrzení o investovaných miliardách z webu zmizelo a objevil se nový údaj, že jde o „připravené investice“.

Stopa po diamantech

Nejde přitom o jedinou změnu údajů. Původně byl na webu Platon Finance jako spoluzakladatel projektu uveden vedle Tannera také známý obchodník s diamanty a majitel firmy DIC holding Luboš Říha.

Radiožurnál mu poslal sms zprávu, zda by s ním o projektu mohl mluvit. Neodpověděl. Jeho jméno i s fotkou ale také ze stránek Platon Finance v první polovině října zmizelo. Tanner to vysvětluje tím, že se o Luboši Říhovi dočetl na internetu věci, které „nebyly nic pěkného“. „Tak jsem ho dal pryč,“ uvádí. Co vlastně zjistil, nijak nespecifikoval. Že si zjišťoval informace na internetu až po jeho angažmá ve firmě, prý byla prostě chyba.

Spolu se jménem Luboše Říhy zmizel z webu Platon Finance i jediný konkrétní projekt, který měl platoncoiny údajně dále zhodnocovat. Šlo o stavbu luxusního hotelového resortu poblíž Dubaje na ostrově AL Marjan s názvem Platon Resort. Ten nabízí investorům už několik let jako svůj projekt právě Říhův DIC holding a také na něj od investorů podle informací Radiožurnálu získal desítky milionů korun. Začátek stavby se ale několikrát posunul.

Tanner k odstranění této nabídky říká: „Nechtěl jsem riskovat, jestli to je podvod nebo není podvod, a cestovat do Spojených arabských emirátů. Nemám na to čas. To je hlavní důvod, proč jsme ten projekt stáhli,“ konstatuje opět bez bližších podrobností. V DIC holdingu má investice do resortu na starosti Jiří Hladík. Ten na otázky neodpověděl, nechal si je ale poslat s tím, že je předá Luboši Říhovi. Odpovědi ale opět nepřišly.

Původně byl na webu Platon Finance jako spoluzakladatel projektu uveden vedle Tannera také známý obchodník s diamanty a majitel firmy DIC holding Luboš Říha.

Centralizovaná měna

Podle Tannera má ale společnost místo Platon Resortu jiné projekty, například vyvíjí platformu pro e-shopy nebo má být investorem projektu na čištění vody.

O reálnosti plánů Platon Finance stejně jako o hodnotě platoncoinu však pochybuje expert na kryptoměnu Milan Půlkrábek ze spolku Paralelní Polis. Ta mimo jiné provozuje kavárnu, kde se platí výhradně bitcoiny a litecoiny. „Dneska existuje asi tisíc kryptoměn, ty pokusy o jejich rozšíření tady jsou. Jsou za nimi miliardové investice a žádné se nepodařilo ani se přiblížit úspěchu bitcoinu,“ popisuje realitu.

Platoncoin podle něj není ani skutečná kryptoměna ale tzv. digitální asset, tedy software, odvozený od bitcoinu. „Něco takového může založit kdokoliv za několik minut,“ upozorňuje.

Z údajů zveřejněných o platoncoinu podle něj také vyplývá, že je to centralizovaná měna, o níž sám Tanner mluvil jako o rizikové. „Jeden subjekt ovládá všech 21 milionů 'vydaných“'platoncoinů a může si tedy s nimi dělat, co chce. Nedá se s tím nikde veřejně obchodovat, takže reálná hodnota fakticky neexistuje. Může být podložená nějakými investicemi, ale nikde se nedá dopátrat, jestli to tak skutečně je,“ říká Milan Pulkrábek s tím, že osobně by do platoncoinu neinvestoval ani korunu.

ČNB: Řešíme, co je a není kryptoměna

Kryptoměny a platby jejich prostřednictvím nejsou nijak regulované centrální bankou. Ta proto vybízí k opatrnosti, pokud jde o jejich nákup. Podle mluvčí centrální banky Denisy Všetičkové z informací na webových stránkách Platon Finance skutečně není zjevné, jestli se v případě platoncoinů jedná o kryptoměnu, anebo jde o tzv. tokeny.

„Zmíněné webové stránky totiž neposkytují dostatečné informace. Toto rozdělení je důležité, protože v některých případech se na tokeny mohou vztahovat pravidla pro veřejné nabízení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“ upozornila mluvčí. Podle ní se tímto problémem, jak definovat kryptoměny, banka i další evropští regulátoři nyní intenzivně zabývají.

ČNB navíc zarazilo i tvrzení, že platoncoiny lze investovat do projektů firmy. „Je třeba upozornit, že nabízení společného investování je činností striktně regulovanou a spadající pod režim zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podle dostupných informací na internetových stránkách této společnosti je možné, že nabízení takzvaných ‚platoncoins‘ může naplňovat definici pokoutného fondu kolektivního investování, tak jak se uvádí v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech,“ uvedla mluvčí ČNB. Tanner ale odmítl, že by nabízel kolektivní investici a žádné povolení tak prý nepotřebuje.

Daniel Tanner má svoji adresu na radnici Prahy 3.

Nejsem podvodník

Na nejasná pravidla obchodů s kryptoměnami naráží v poslední době také Finančně analytický úřad zaměřený na boj proti praní špinavých peněz. Jeho šéf Libor Kazda potvrdil, že v poslední době jeho analytici objevili řadu podezřelých projektů.

„Ať to byly přímo krádeže těchto kryptoměn a jejich následné praní, tak i například fiktivní emise kryptoměn, které ani neexistovaly. Jejich takzvaní emitenti však požadovali po lidech peníze, aby je do toho investovali, že z toho budou mít velké zisky,“ varoval Kazda.

Daniel Tanner, jak už jsme zmínili na začátku, něco takového v jeho případě vylučuje. „Lidé, kteří kryptoměnu založí, tak většinou nejsou vidět. Ne jako já. Nejsem podvodník, který to udělal se záměrem vybrat x desítek nebo stovek milionů a potom utéct. Protože není ani kam. Dneska se neschováte nikde,“ zdůraznil podnikatel.