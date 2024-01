Ostravská firma neplatí mzdy. Už dva a půl měsíce pracují zaměstnanci OK Process na dluh

Už dva a půl měsíce pracuje 180 zaměstnanců ostravské IT firmy OK Process na dluh. Firma jim už před Vánoci neposlala listopadové výplaty a teď jim dluží už i za prosinec. Společnost OK Process na sebe loni 8. prosince podala insolvenční návrh. Zaměstnanci teď řeší, co bude dál, a chystají se dlužné mzdy po firmě vymáhat s pomocí úřadu práce. Ostrava 8:41 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První termín, kdy podle zákonných pravidel mohou zaměstnanci podat okamžitou výpověď, je úterý 16. ledna (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já pořád pracovat musím. Bylo nám řečeno, že pokud bychom nepracovali, tak bychom nesplnili svou povinnost a tím pádem bychom neměli nárok z úřadu práce na odpracovanou mzdu,“ popisuje situaci osmadvacetiletý Mirek Král.

Pracuje v IT firmě OK Process, dříve OKIN proces, pět let. Už před Vánoci mu výplata na účet nepřišla. Teď v lednu marně čeká na tu prosincovou. Stejně jako téměř dvě stovky jeho kolegů.

„Je to špatné. Já pořád musím platit nájem, elektřinu a další. Teď si musím půjčovat od rodičů a jsem jenom rád, že nemusím nikoho živit, protože nevím, jak bych teď někoho uživil,“ říká Král a dodává, že ví o jedné kolegyni, která je matka samoživitelka. „Většina kolegyň jsou matky s dítětem. Já si to nedovedu představit.“

S jednatelem firmy OK Process Michalem Jelínkem se Český rozhlas snažil spojit písemně i telefonicky. Bez odezvy. Mirka Krále to nepřekvapilo, nekomunikuje ani se zaměstnanci a ostravským managementem.

„Chápu, že pro něj je to jenom byznys, takže nás jenom škrtnul jako čísla a už nás neřeší,“ říká Král. Zaměstnanci se obrátili na krajskou pobočku Úřadu práce v Ostravě. S povinností pracovat dál bez mzdy jim ale podle vedoucí právního odboru Šárky Petrové pomoct nemůže.

„Je to věc zaměstnance a zaměstnavatele, do toho opravdu úřad práce nemůže vstoupit,“ říká Petrová. Role úřadu práce nastane ve chvíli, kdy budou vymáhat nevyplacené mzdy. Žádost mohou podat osobně, písemně i online. Šárka Petrová ale doporučuje se na postupu osobně poradit.

„Úřad práce vyplácí maximálně tři měsíce, je tam i omezená nejvyšší možná částka za každý měsíc a taky je tam rozhodné období a lhůta do které si o to mohou žádat. Je to docela složité,“ dodává Petrová.

První termín, kdy podle zákonných pravidel mohou zaměstnanci podat okamžitou výpověď, je úterý 16. ledna. Mirek Král už rozeslal životopisy, kam se dalo, a pracuje dál. Stejně jako ostatní z domu, protože v sídle firmy už jejich kanceláře nefungují.