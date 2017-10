Firmám chybí zaměstnanci. Shánění lidí komplikují české předpisy, tvrdí studie

Nedostatek zaměstnanců pociťují podniky v mnoha zemích. V poslední době ale pomáhají snižovat nedostatek pracovních sil po celém světě migranti. Především ti vzdělaní.

Vyplývá to z pravidelné studie, kterou už šestým rokem vydává personálně poradenská společnost Hays. Ta srovnává vývoj pracovních trhů ve 33 zemích.

Ze studie například vyplývá, že Česká republika v podílu vzdělaných zahraničních zaměstnanců zaostává.

Proces udělování povolení je zdlouhavý

Příchod zahraničních zaměstnanců v mnoha zemích působí jako protiváha stárnoucí domácí populace. Přesto nedostatek vhodných pracovních sil trvá a mnoho firem tak má stále potíže s hledáním potřebných odborníků pro specializovaná pracovní zařazení, uvádí studie.

Ovšem zatímco v Evropské unii žije a pracuje 29 % vysokoškolsky vzdělaných specialistů, kteří se narodili v jiné zemi, a jejich počet meziročně o 3 % vzrostl, v České republice je to podstatně méně. 1,5 % ze zaměstnanců v Česku jsou cizinci s vysokoškolským vzděláním, potvrdil Radiožurnálu ředitel personálně poradenské společnosti Hays v ČR Ladislav Kučera.

„My potřebujeme posílit účast na pracovním trhu České republiky. Stárne nám populace, máme obrovský nárůst pracovních míst, které nejsme schopni pokrýt, a opravdu nejen v té nekvalifikované části, ale i v kvalifikovaných pozicích. Takže se musíme trochu koukat za hranice našeho státu na to, abychom byli schopni přilákat a pak udržet kvalifikovanou pracovní sílu,“ říká Kučera.

Jenže ačkoli je u nás nejnižší míra nezaměstnanosti v EU a podniky si dlouhodobě stěžují na potíže se získáváním pracovníků ze zahraničí, proces udělování pracovních povolení je stále zdlouhavý, upozornil prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

„Je to složité pořád stejně. My právě projednáváme, aby se ta situace nějakým způsobem zlepšila, aby se ten proces zjednodušil a zejména zrychlil. Pořád to jde pomalu a v některých zemích to nejde téměř vůbec. Třeba například z Vietnamu. My bychom potřebovali i z Mongolska, z Běloruska,“ vysvětlil Radiožurnálu Wiesner.

Zákázky jsou, lidé ne

Podniky mají zakázky, ale nemají dostatečné personální kapacity, aby je dokázaly vyrobit. A čas, po který musí čekat na povolení pro zaměstnance, snižuje jejich schopnost zakázky splnit. A bojí se, že kvůli tomu přijdou o zákazníky.

Přitom si firmy vhodné budoucí zaměstnance samy v zahraničí vybírají. A to platí i pro vysoce kvalifikované pracovní síly. Jenže naráží na zdlouhavý a zkostnatělý administrativní proces.

„Stát nebo určité instituce potvrzují, že ten daný člověk má kvalifikaci – není to ponecháno na společnosti, která si toho člověka vybere, ale na základě dokladu univerzity, kterou ten člověk vystudoval. Ten doklad se nostrifikuje u nás v Čechách a to trvá poměrně dlouhou dobu,“ popsal Ladislav Kučera ředitel společnosti Hays.

Nostrifikace - neboli ověření - vzdělání trvá podle Kučery 5 až 8 měsíců. To je ale pro budoucího zaměstnavatele příliš dlouhá doba. Lépe je na tom například Irsko.

Pro České podniky to není dobrý předpoklad zejména v době, kdy se blíží přechod na digitalizaci. To bude znamenat velké změny pro pracovní trh. Ovšem i v této oblasti podle průzkumu společnosti Hays Česká republika výrazně zaostává. Především ve školách nebo studijních programech samotných podniků.