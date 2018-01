Firmám skončily dobré časy, mzdy budou dále růst, předvídá ekonom

Česká ekonomika v posledních letech prožívá jeden z historicky nejvyšších růstů, podle nejnovějších predikcí letos meziročně poroste o pět procent. Většina odhadů se ale zároveň shoduje na tom, že příští rok dojde ke zpomalení. „Ekonomický cyklus letos vrcholí a příslušné centrální banky se snaží zakročit, aby ekonomiky dostaly zpět k rovnováze,“ říká makroanalytik České spořitelny Michal Skořepa. Praha 6:25 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít stavař, stavba, dělník | Foto: Fotobanka Pixabay

„Nastřádalo se v něm množství potenciálu, který je nejdříve třeba vyčerpat skrze vyšší růst mezd, příští rok až dva tempem okolo osmi procent,“ předvídá Skořepa i změny na trhu práce. Podle něj se také bude zvyšovat nezaměstnanost, nikoli ale v nejbližší době.

Teprve až práce dostatečně zdraží, začnou firmy více investovat do automatizace. Příští rok ale nezaměstnanost ještě zůstane na současné rekordní úrovni okolo tří procent. Firmy budou nabírat lidi, kteří stále stojí mimo trh práce, především mezi ženami.

Podle Skořepy tak končí dobré časy pro firmy, protože mzdy v minulých letech rostly pomalu. „To se v posledních měsících mění, mzdy nyní rostou rychleji než produktivita práce. Je to návrat k normálu, aby firmy tu práci v uvozovkách nevykořisťovali nad únosnou úroveň. Ale ani zaměstnanci nesmí mít příliš dlouho navrch, to by firmy položilo,“ upozorňuje.

Šance v brexitu

„Z krátkodobého hlediska může potíže (české ekonomice, pozn. red.) způsobit brexit, ovšem ne nějak velkého rozsahu. Jde tam asi pět procent našeho vývozu a nepřímý dopad může přijít i přes Německo a Polsko,“ naznačuje Skořepa, co by mohlo solidní výhled české ekonomiky ohrozit.

V brexitu ale zároveň spatřuje i příležitost. Máme šanci obsadit exportní destinace, kam dosud vyváželi právě Britové, například v automobilovém průmyslu.