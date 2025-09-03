Půl miliardy za Plzeň? Zbrojař Strnad je podle novináře jednu schůzku od velkého fotbalového obchodu

Zbrojař, energetik nebo investor do vzdělávání. Kdo už má a kdo by ještě chtěl mít v Česku fotbalový klub? A k čemu miliardářům vlastně je? Téma pro ekonomického novináře Jana Novotného, zástupce šéfredaktora deníku E15. Ptá se Matěj Skalický.
Jak blízko je majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad k tomu, aby koupil fotbalový klub Viktoria Plzeň? Je velmi blízko. Tento týden by měla proběhnout finální schůzka se současnými majiteli. Situace je hodně dynamická, zejména v posledních dnech. V polovině srpna jsme psali, že jednání jsou v pokročilé fázi.
S tím jste taky přišli v E15. V té době už byl dokončen takzvaný proces due diligence, což je, zjednodušeně řečeno, hloubkový audit firmy, zkoumání toho, jak je zadlužená a tak dále. Začalo se intenzivně jednat o ceně a od té doby proces ještě více zrychlil, zejména po vstupu Karla Pražáka do fotbalových Pardubic, což bylo oznámeno během srpna. Také byl oznámen vstup nového majoritního vlastníka FC Zbrojovky Brno, podnikatele Vojtěcha Kačeny. Podle informací, které máme, Strnadův zájem o plzeňskou Viktorku zesílil díky těmto akvizicím.
Když vy máte, tak já taky. Přesně tak.
Kolik Strnad zaplatí za fotbalovou Plzeň, pokud obchod dopadne? Předpokládám, že máte informace z několika zdrojů, ale konkrétní prodávající a kupující vám to možná nepotvrdili. Víte, za kolik by Michal Strnad měl plzeňský klub koupit? Současní majitelé naceňují hodnotu klubu zhruba kolem půl miliardy korun.
To je dost. Reálná hodnota klubu se podle našich informací pohybuje mezi 400 až 500 miliony korun. Oceňování fotbalových klubů je poměrně specifická záležitost. Když se podíváte například na známý německý web Transfermarkt, který je hodně citovaný v oblasti fotbalových financí...
Kvůli přestupu hráčů a tak dále. ... tak hodnota kádru plzeňské Viktorie se pohybuje těsně pod 50 miliony eur v současné době, což je v přepočtu kolem miliardy a 250 milionů korun. Ale hodnota klubu se neurčuje podle hodnoty kádru, protože ta je velmi hypotetická. Hráči může klesnout výkonnost, může se zranit, a tím jeho cena na přestupovém trhu rázem klesá, takže v případě oceňování fotbalových klubů jde hodně o samotný klub, značku, fanouškovskou základnu.
Stadion, zázemí. Případně stadion, ale v případě Viktorie Plzeň ho vlastní město, stejně jako tréninkový areál, takže tady to nejde. Ale byl by to případ pražského Edenu, který Pavel Tykač kupoval společně s klubem a dohromady za to zaplatil zhruba dvě miliardy korun. V případě plzeňské Viktorky se o stadion nejedná.
Jak dlouho už trvají vyjednávání a od koho by Michal Strnad klub koupil? Jednání trvají zhruba od června letošního roku, takže je to poměrně čerstvé. Většinovými vlastníky plzeňské Viktorie je rakousko-švýcarské duo, které má zkušenosti s fotbalem ve svých zemích. Byznysmen Martin Dellenbach a rakouský podnikatel Raphael Landthaler koupili 75% podíl v klubu předloni za zhruba 250 milionů korun s podmínkou uhrazení závazků, koupili ho od Adolfa Šádka, generálního ředitele plzeňského klubu, který si tam ponechal 25 %.
Proč koupit fotbalový klub
„Michal Strnad nastoupil do otcovy firmy v roce 2011. Pod jeho vedením se skupina transformovala na diverzifikovanou holdingovou společnost působící v automobilovém, železničním, leteckém a obranném průmyslu.
“
(Web czechoslovakgroup.com)
Pojďme představit miliardáře Michala Strnada pro ty, kteří ho neznají. V poslední době se mu dost daří, v E15 jste ho zařadili mezi největší krále českých miliardářů s majetkem zhruba 240 miliard korun. Podobně jeho majetek ocenil i Forbes. Žebříček Eura ho má dokonce na prvním místě s majetkem kolem 330 miliard korun. Jeho skupina CSG chce na burzu, Strnad má za sebou velké akvizice a jde o možná největšího výrobce munice na Západě, správně? Je to tak. CSG je momentálně největší firma v oblasti nábojů menších ráží na celé západní polokouli, což je velká věc. V žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, který jsme zveřejnili 1. září, Strnadovi patří konkrétně čtvrtá příčka s majetkem zhruba 240 miliard korun. Strnad má teď určitě ambici stát se minimálně v Evropě zbrojním lídrem a hráčem první ligy. Pohybuje se ale v politicky velmi citlivém prostředí. Musí jednat s vládami, zejména v souvislosti s navýšením výdajů na zbrojení. Víme o 5 % HDP. V západní Evropě je kolem toho samozřejmě velká hra, protože kapacit je málo, ale Strnad a jeho CSG umí munici i kapacity sehnat.
Mluvil jste o tom, že Strnad by se chtěl stát hráčem první ligy, tak to by byl de facto už dvanáctým hráčem fotbalové Plzně, kdyby ji koupil. Jaký k tomu má důvod? Ostatní mají taky, tak chce mít vlastní klub? Fandí Viktorece, vidí v tom potenciální zisk, nebo je to diversifikace investic? Mně to hodně připomíná situaci zhruba před dvanácti lety, kdy se miliardáři vrhli do médií po tom, co Andrej Babiš investoval do mediálního domu Mafra.
Andrej Babiš je šéf hnutí Ano, za které kandiduje v letošních sněmovních volbách. Je to velmi podobné. Když se do daného odvětví vrhnou jeden dva, tak ostatní chtějí taky, nechtějí, aby jejich konkurent byl silnější na nějakém poli. To je první věc. Proč se Strnad zajímá konkrétně o plzeňskou Viktorii, nevíme, protože se k tomu on ani CSG oficiálně nevyjadřují, nekomentují to.
Předpokládám, že jste je oslovovali. Oslovovali, ale nechtěli se k tomu vyjadřovat. Jsou tu ale zřejmé synergie zejména s tím, co se děje v západní Evropě, o čem jsem už hovořil. Fotbal je v západní Evropě jednoznačně sportem číslo jedna, takže pro Strnada to může vytvářet určité možnosti, jak propagovat svoji firmu právě v těchto zemích. Nepodceňujme ani možnost zvát si do Skyboxu zajímavé obchodní partnery.
Mohla by to být statusová věc. Ano, ale ve Skyboxu se můžou dojednávat zajímavé obchody, to určitě nepodceňujeme. Myslím, že před hypotetickým zápasem Plzeň – Barcelona v Lize mistrů by si tam Strnad určitě pozval zajímavé lidi.
Už jste mluvil o tom, že Karel Pražák, jiný miliardář, letos vstoupil do Pardubic, Zbrojovka Brno změnila vlastníka, ale to není všechno. Fotbalové Teplice přivítaly Milana Kratinu, Dukla Praha Matěje Turka. Mohl bych jmenovat dál, protože Václav Brabec má ostravský Baník, Pavel Tykač zase Slavii, Ondřej Kania Slovan, Daniel Křetínský fotbalovou Spartu. Možná jsem ještě na někoho zapomněl, ale skoro to vypadá, že prvoligové fotbalové kluby v Česku vlastní samí miliardáři. Zdeněk Červenka má Zlín už asi 25 let... Červenka je tam dlouho. Ale v první lize už je téměř vybráno, tam už skoro všichni mají majitele, kteří mají dlouhodobé plány. Ale zbývá ještě několik zajímavých klubů, teď je na prodej například Jablonec. Miroslav Pelta ho prodává po dlouhých letech. Schyluje se k novému majiteli v Hradci Králové, o který má zájem trio Ivo Ulich, Ondřej Tomek ve spolupráci s Pavlem Nedvědem. Uvidíme, jak to tam dopadne. Zajímavý je ještě pražský klub Bohemians s poměrně silnou fanouškovskou základnou. Vlastní ho rodina Jakubovičů, kteří ovládají známou firmu Barvy a Laky Hostivař. Ale jsou tam velké plány se stadionem, navíc se jedná o pražský klub, takže pozornost je veliká. Tipnul bych si, že ještě nějaký investor by o to mohl mít zájem. Víme, že o Pardubice usiloval i například Tomáš Čupr.
Šéf Rohlíku. Ten se jen tak nevzdává. Myslím si, že by mohl mít zájem o nějaký nákup buď v první lize, nebo v té druhé.
Mluvil jste o tom, že Jablonec by měl být na prodej, protože ho prodává Miroslav Pelta, který si má odsedět více než pět let ve vězení kvůli zmanipulování dotací do sportu. Ale proč jiní majitelé prodávají kluby? Mohou v tom hrát roli různé důvody, u některých klubů to je tím, že klub vlastní město, které nemá peníze na jeho rozvoj, na stavbu stadionu. Například v Plzni může hrát roli to, že současní vlastníci nemají takové kapitálové vybavení, aby nejenom soutěžili s ostatními miliardáři v české lize, ale bohužel si myslím, že do budoucna by neměli šanci ani v Evropě s rozpočtem, který mají. Konkurence posiluje zájem současných vlastníků přizvat investory, kteří mají více kapitálu.
Ti nalijí kapitál do klubu? Pozná to klub potom na penězích, kterými může disponovat při nákupu hráčů nebo rekonstrukcích stadionů? Vím, že například Václav Brabec v Ostravě má velký plán vrátit Baník zpátky na Bazaly, když teď hrají na městském stadionu ve Vítkovicích. Plánů je spousta. Víme o tom, že Daniel Křetínský plánuje nový stadion na Strahově, Vojtěch Kačena, nový většinový majitel Zbrojovky Brno, představil obrovský plán na stavbu nového stadionu v Brně za Lužánkami. To jsou ale strašně nákladné projekty a jsem sám zvědavý na to, co z toho dopadne a zejména kdy, protože stavět něco takového v Česku není žádná sranda. Je tam tedy nějaká vize lepšího vybavení pro fotbal. Vezměte si, že by se tu nemohlo hrát fotbalové Euro v roce 2036, jak plánuje premiér Petr Fiala.
Petr Fiala je šéf ODS, za kterou kandiduje v letošních volbách. Tady není jediný stadion, který by zvládl pořádat takový turnaj. Maximálně pražský Eden při zvýšení kapacity, dejme tomu. Ale jiný stadion tu není a podfinancovanost fotbalové infrastruktury v Česku je ohromná. Jsme několik desítek let za západní Evropou, takže pokud příval miliardářů do českého fotbalu přinese to, že se infrastruktura zlepší, tak to bude jedině dobře.
Fandí miliardáři fotbalu?
Jaká je návratnost takové investice? Vyplatí se miliardářům vstoupit do fotbalových klubů? Ocitnou se okamžitě v černých číslech? Určitě se okamžitě v černých číslech neocitnou. Znovu bych připomněl synergie, vždycky to má nějakou souvislost s jejich podnikáním. Zmínili jsme Karla Pražáka, u kterého je jednoznačná souvislost s obchodem ohledně pardubické firmy Synthesia, ta se stane i strategickým partnerem klubu. Vždycky je dobré, když člověk má nějaký byznys v daném městě a stará se i o tamní lidi. Synthesia zaměstnává spoustu lidí v Pardubicích, takže tam je synergie jednoznačná. Nový vlastník na klubu jednoznačně nevydělá hned, ale možná ani několik let. Jsou tam určité jednorázové přísuny peněz, například z evropských soutěží, ať už je to Liga mistrů, nebo Evropská Liga, na té se dá taky docela slušně vydělat. Díky tomu se rozpočet může překlopit do, řekněme, momentálního, krátkodobého zisku. Tak se to stalo například v Plzni několikrát v posledních patnácti letech, že klub si hodně vylepšoval rozpočet zisky z evropských soutěží, a díky tomu dokázal uhradit dluhy.
Může být jeden z důvodů, proč něco takového udělat, ryzí fanouškovství? Říkal jste, že nevíte, že by Michal Strnad fandil Plzni, a z toho důvodu ji chtěl koupit, ale viděl jsem Pavla Tykače na trávníku v Edenu oslavovat titul. Je tedy otázka, nakolik to bylo jenom kvůli tomu, že si chtěl užít dobrý nákup, nebo jestli je skutečně dlouholetým fanouškem Slavie, to nevím. Myslím, že důvody jsou různé. Máme sportovní nadšence, ať už je to Milan Kratina v Teplicích, který hraje fotbal dlouhodobě, Karel Pražák je taky dlouholetý fotbalista i hokejista. Zároveň jsou tu případy jako Pavel Tykač, jak jste zmiňoval, u něj myslím, že jde hodně o veřejný obraz. Dokonce měl prohlásit, že nákup pražské Slavie je pro něj lepší PR, než kdyby si kupoval nějaký mediální dům v dnešní době, s čímž musím souhlasit, protože dopad na veřejné mínění je v tomto případě spíše pozitivní než negativní, na rozdíl od vlastnictví médií. U Michala Strnada vůbec nevíme o tom, že by někdy fandil Viktorce, ale že by se vůbec zajímal o fotbal. Myslím, že hraje roli byznys a propojení se západní Evropou.
Vnímají to tak fanoušci a fanynky? Zlepšuje to obraz miliardáře v jejich očích, že si pak o něm myslí něco lepšího, protože to je ten, kdo vlastní náš milovaný klub a dává nám peníze? Myslím, že si to takto neuvědomují, ale že to přijde samo, což si uvědomují ti miliardáři. Ale fanoušci obecně mají radost z každého posílení rozpočtu. Vidí naději na to, že přijdou lepší hráči, že se zrekonstruuje nebo postaví nový stadion. To jsou pro ně záležitosti číslo jedna, případně dva, které řeší. Zaznamenali jsme v Plzni velký zájem po tom, co jsme vydali zprávu o zájmu Michala Strnada o plzeňskou Viktorku. Myslím, že reakce byly docela kladné a Plzeňané se těší na to, až Strnad přijde a zdvojnásobí rozpočet Viktorky.
Čekání na zahraniční investory
Už jste zmiňoval, že je to trend ze Západu a něco, co sledujeme v západní Evropě už dlouhou dobu, potvrzuji zejména v Premier League, v britské nejvyšší soutěži. Je poměrně běžné, že do klubů vstupují zejména zahraniční investoři. Asi nejznámější příklad je bohatý Manchester City, který vlastní šejk Mansúr bin Zájid Ál Nahján ze Spojených Arabských Emirátů, ale klubů je celá řada a najdeme je i v Bundeslize, Hoffenheim například, v americké lize Los Angeles Galaxy a podobně. To jsou všechno kluby, které z větší nebo menší míry vlastní miliardáři. Je představitelný scénář, že by zahraniční investor vstoupil do české fotbalové ligy? Protože všichni majitelé, o kterých se bavíme, jsou Češi. Česká liga je pořád finančně hrozně malá pro zahraniční zájemce. Budeme teď mít první delší šňůru po dlouhých letech, kdy se vítěz české ligy dostane do Ligy mistrů. Zájem zahraničních miliardářů se soustředí téměř výhradně na kluby, které mají ambici hrát nejvyšší evropské soutěže. To se v Česku sice zlepšuje, ale myslím si, že je ještě hodně dlouhá doba na to, abychom měli zajištěné na dlouhou dobu místo v Lize mistrů, aby české týmy hrály poháry. Zmínil jste konkrétní příklady ze zahraničí, tak bych možná ještě doplnil Paris Saint-Germain. To je poslední vítěz Ligy mistrů a klub vlastní Katařan, což možná vzbudilo i zájem místních miliardářů, kteří investovali loni do konkurenčního městského klubu Paris FC. Je to Bernard Arnault, nejbohatší Evropan, majitel koncernu Moët Hennessy Louis Vuitton, který investoval do klubu společně s vlastníky Red Bullu. Tento tým, který byl dlouho ve stínu známějšího Paris Saint-Germain, teď postoupil do první francouzské ligy a ambice jsou obrovské.
To je další klub, který vlastní lidé z Red Bullu po Salzburku a Lipsku. Je to tak, tady sice mají menšinový podíl, ale propojení Red Bullu s týmy je taky docela zajímavé. Tam je ale podle mě lákadlem spíš marketing a propagování značky.
Vrátím-li se zpátky do Česka, dokázal by se český fotbal do budoucna obejít bez peněz miliardářů? Jak jsem to pochopil, tak jste úspěch v evropských soutěžích, růst a zlepšování podmínek na stadionech a podobně podmínil tím, že tam musí být nový příval peněz právě od těchto lidí. Ano, je to jednoznačné. I příklady ze zahraničí to potvrzují. Když si vzpomeneme na Chelsea, tak před příchodem Romana Abramoviče to nebyl bůhvíjaký tým. Po tom, co tam vstoupil silný vlastník, je Chelsea v posledních, řekněme, dvaceti letech velkoklub. To samé Paris Saint-Germain. To taky nebyl častý účastník nejvyšších evropských soutěží, ale po tom, co tam vstoupili Katařené, je z toho jeden z top týmů Evropy. Zahraniční případy tedy ukazují, že i v Česku musí vstoupit do fotbalu top miliardářská liga, abychom měli nové stadiony, aby sem přicházeli i známí zahraniční hráči a dokázali jsme je tady zaplatit.
Vrátím se k výčtu klubů, které jsou ještě na prodej v Česku. Schyluje se, kromě zatím hypotetického nákupu Plzně Michalem Strnadem, k něčemu dalšímu v příštích týdnech, měsících? Máte o tom informace? Zmínili jsme Jablonec, Hradec Králové a kromě toho žádné informace o příchodu nového miliardáře do nějakého klubu nemám, ale zejména ve druhé lize bych řekl, že tam je kandidátů hodně. Vidíme to například i na zájmu Igora Fajta, brněnského průmyslníka, který investoval do brněnského klubu a přejmenoval ho na Artis. Má s ním také ambice dostat ho do první ligy a hrát o nejvyšší příčky. Ve druhé lize je, řekl bych, ještě docela na výběr, navíc řadu těchto klubů vlastní města, která nemají finance na rozvíjení klubu. Tipnul bych si, že možná ještě něco přijde, ale pokud se Michal Strnad domluví s plzeňskou Viktorkou a se současnými majiteli, tak myslím, že největší příval miliardářů už je za námi.
