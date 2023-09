Solární elektrárny zlevnily za rok o 100 tisíc korun. Cenu tlačí dolů výrobky z Číny, které nesmí do USA

Cena solárních elektráren v Česku dál klesá. Vyplývá to z vyjádření oslovených firem i asociací specializujících se na fotovoltaiku. Zatímco před rokem vyšla montáž solární elektrárny o výkonu 10 kilowatt na víc než půl milionu, teď stojí klidně o 100 tisíc méně. Příčinou je podle firem větší konkurence, ale i nižší cena panelů. Praha 11:20 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Antonín Větrovec si pořídil solární elektrárnu před pěti lety. „Celkově mě to vyšlo na 420 tisíc, dotace na to byla 160 tisíc,“ počítá.

Od roku 2018 solární firmy několikrát zvedly ceny, hlavně kvůli inflaci a drahým součástkám.

Teď některé své ceníky upravily znovu, tentokrát směrem dolů.

„V loňském roce se cena pohybovala zhruba v rozmezí půl milionu až 520 tisíc. V současné době se dá pohybovat v cenách okolo 420 až 440 tisíc korun včetně daně,“ říká majitel firmy Axiom Power Jan Duchoslav.

Firmy zlevňují díky situaci na trhu. Podle Martina Sedláka ze Svazu moderní energetiky pomáhá hlavně velká nabídka panelů z Číny.

„Čínské továrny dokážou zlevňovat. Nemohou dodávat na americký trh, tak řada panelů míří na evropský trh. To vede ke zlevňování cen pro koncové zákazníky. Očekával bych, že se to do koncových cen propíše ještě letos,“ předpokládá Sedlák.

Výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář ale dodává, že vždy záleží na konkrétní nabídce dané firmy. „Samotný panel nebo samotný střídač je jen část fotovoltaické elektrárny. Velkou položku tam hrají taky konstrukce, kabely, ale i cena práce,“ vysvětluje.

120 tisíc elektráren

Rozšiřování čistých zdrojů energie je i v zájmu státu, který tak chce snižovat celkovou závislost na fosilních palivech. Domácnostem i lidem z bytových domů proto část výdajů dotuje. Fotovoltaik na domech v Česku je tak každým rokem víc.

„Jenom v prvním pololetí se instalovalo než 40 tisíc. Dnes máme v Česku víc než 120 tisíc elektráren na střechách,“ upřesňuje Jan Krčmář ze Solární asociace.

Vždy je podle něj také důležité nechat si solární systém zapojit od kvalifikované firmy. I kvůli snížení rizika poškození a požáru.

„Hlavně radíme, aby lidé nepřistupovali k montážím fotovoltaiky svépomocí, ale aby si vybrali kvalitní montážní a servisní firmu, která má lidi s certifikáty,“ zdůrazňuje.

Montéři například potřebují nejen elektrikářskou zkoušku známou jako vyhláška 50, ale i speciální školení na zapojování solárních panelů.

Neodborná instalace může komplikovat i případný zásah hasičů. Ti musí fotovoltaický systém odpojit od sítě pokaždé, i když hoří jen střecha nebo jiná část domu. Nebezpečný je úraz elektrickým proudem.

„Zásah má svá specifika. Pokud máme například požár fotovoltaiky na střeše, necháme odpojit objekt od vnější elektrické energie, na fotovoltaiku využíváme nevodivá hasiva a je potřeba zamezit šíření požáru ochlazováním okolí,” dodává mluvčí Generálního ředitelství hasičů Martina Götzová.

Jen v první polovině roku narostl podle ní oproti celému loňsku počet zásahů u požáru fotovoltaik z loňských 29 případů na 48, tedy o 60 procent.