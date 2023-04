Fotovoltaických elektráren v Česku stále přibývá. Firmy je ale nestíhají instalovat v termínu

„Platím měsíční zálohy 2400 korun. Když je to přes léto, tak mi takových 700 korun ještě z toho vrací,“ říká Antonín Větrovec. Na střeše jeho rodinného domu se leskne dvanáct fotovoltaických panelů, které si pořídil před pěti lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Anety Nevšímalové

Domácí elektrárna spolu se čtyřmi bateriemi, do kterých ukládá přebytečnou energii, ho s dotací vyšla na čtvrt milionu korun.

„Přijel pracovník firmy, všechno vyřídil, já jsem se o nic nestaral. Tak do měsíce přivezli panely a trvalo to asi dva nebo tři dny, než to nainstalovali. A hned to fungovalo,“ dodává Větrovec.

Kdyby si objednal fotovoltaiku letos, musel by se obrnit trpělivostí. Běžně se totiž podle Solární asociace čeká na instalaci i několik měsíců. Je to i kvůli tomu, že není dost kvalifikovaných pracovníku. Jsou ale zájemci, kteří se solárních panelů nedočkali ani po několika měsících.

Nespokojení zákazníci

Firma třeba nedodržela termín instalace, nebo s prací ani nezačala. Nespokojení zákazníci se proto obracejí na Českou obchodní inspekci. Ta eviduje desítky takových stížností – nejvíc jich přibylo od loňského srpna.

Sedíte v hledišti a vytápíte sál. Národní divadlo využívá fotovoltaiku i teplo z diváků a reflektorů Číst článek

„Je to soukromoprávní spor a doporučujeme, aby se lidé obrátili na soudy, a to ideálně co nejdříve. Nebo věc řešili mimosoudní cestou,“ upozorňuje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich, podle kterého právě tyto stížnosti úřad řešit nemůže.

Počet firem, které fotovoltaiku instalují, podle Solární asociace stále roste. Měsíčně se o členství hlásí tři nové společnosti. I proto se asociace rozhodla sestavit kodex, který od začátku roku podepsalo 50 z 120 instalačních a servisních firem.

„Je to dvacet osm bodů, které obsahují spíš zatím obchodní záležitosti, jako maximální výše zálohy. Firma od nás obdrží logo, že staví podle zásad Solární asociace, které můžou publikovat na nabídkách na webu a tak dále,“ vyzdvihuje ředitel asociace Jan Krčmář.

Kontrola firem

Hlídat to, jak se firmy ke svým zákazníkům chovají, chce asociace ve druhé polovině roku i „mystery shoppingem“. Tedy fiktivním nákupem u firem, které dodávají fotovoltaiku.

„Třeba finální nabídka by měla být nejprve po nějaké návštěvě domu. Víme, že některé firmy posílají automaticky generované nabídky včetně počtu panelů, což nemůžete vědět, pokud tu střechu nevidíte fyzicky,“ doplňuje Jan Krčmář.

Česko v rozvoji fotovoltaiky zaspalo. Jsme pětkrát pomalejší než Polsko, říká šéf Solární asociace Číst článek

To, že je zájem o fotovoltaiku stále vysoký, dokládají i čísla distribučních společností. Například firma ČEZ obdržela za necelé tři měsíce letošního roku tolik žádostí o připojení do distribuční sítě jako za celý rok 2021 – přes 16,5 tisíce.

Vysoké počty žádostí evidují i další dvě distribuční společnosti – Pražská energetika i společnost EGD. Ne všichni zájemci se ale připojí do elektrické sítě. Problémy mají třeba žadatelé na jižní Moravě.

„Jen tam jsme loni přijali z celkového počtu 37 tisíc zhruba 13 tisíc žádostí o připojení obnovitelného zdroje a právě tam nejvíc přibývá míst, kde může být kapacita sítě vyčerpaná,“ říká mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.

I proto společnost, která pokrývá jih Čech a Moravy, zveřejnila minulý měsíc na svých webových stránkách mapu připojitelnosti.