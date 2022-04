Francie se potýká s nedostatkem elektřiny. ‚Omezte spotřebu,‘ vyzval správce přenosové soustavy

Francie se kvůli chladnějšímu počasí a plánované odstávce několika jaderných elektráren potýká s nedostatkem elektřiny. Správce přenosové soustavy – společnost RTE – proto vyzval domácnosti a podniky, aby v období ranní a dopolední špičky omezily svou spotřebu. Od stálého zpravodaje Paříž 14:53 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správce francouzské přenosové soustavy vyzval firmy i domácnosti, aby omezily spotřebu elektřiny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka PxHere (CC0 Public Domain)

Francouzská společnost RTE před tímto stavem varovala už několik měsíců. Upozorňovala, že může nastat problém v momentě, kdy se sejde plánovaná odstávka jaderných bloků a chladnější počasí. Ve Francii topí 40 procent domácností elektřinou.

Teploty v zemi klesly oproti sezonnímu průměru o pět až šest stupňů a Francie tak dopoledne spotřebovávala víc elektřiny, než produkovala.

Největší nápor na soustavu byl kolem deváté ranní, kdy spotřeba vyšplhala na zhruba 73 gigawatt, ale produkovalo se jen 65 gigawatt.

Správce přenosové soustavy proto vyhlásil druhý stupeň varování, aby zabránil výpadku proudu.

Zhasnout jednu lampu

Společnost RTE má od roku 2019 několika úrovňový systém varování v případě, že může hrozit nedostatek elektřiny. Loni v lednu vydala červený signál kvůli vlně chladného počasí a vyšší spotřebě elektřiny.

Pro pondělí vydala oranžový signál a vyzvala podniky, aby posunuly videokonference na období po ranní špičce po desáté dopolední a domácnosti, aby omezily využívání elektrospotřebičů jako praček, sušiček a podobně.

„Každý může přispět. Domácnosti můžou například mezi sedmou a desátou hodinou dopoledne omezit využívání elektrospotřebičů. Kdyby každá domácnost zhasla jednu lampu, tak bychom tím vyrovnali spotřebu města jako Toulouse,“ řekl ve vysílání televize BFMTV ředitel provozu společnosti RTE Jean-Paul Roubin.

Zhruba 77 procent energie ve Francii pochází z jaderných elektráren. Mimo provoz je nyní přitom 27 z 56 francouzských reaktorů. Jde o plánovanou odstávku kvůli údržbě. V některých elektrárnách byla objevena koroze. Energetická společnost EDF ubezpečuje, že jde o standardní postup a že nehrozí žádné nebezpečí.

Francouzský jaderný park stárne. Do roku 2025 dosáhne 39 reaktorů 40 let životnosti. Výstavba nového reaktoru ve Flamanville se prodražuje. Staví se od roku 2007 a spuštěn by měl být příští rok.

Před prezidentskými volbami

Energetická soběstačnost je jedním ve Francii z klíčových témat nadcházejících prezidentských voleb. První kolo hlasování se uskuteční v neděli 10. dubna.

Politici se na přístupu k jádru neshodnou. Kandidát krajní levice a šéf hnutí Nepoddajná Francie Jean-Luc Mélenchon navrhuje vypnutí všech jaderných elektráren do roku 2045 a prosazuje obnovitelné zdroje.

Kandidátka protiimigračního Národního sdružení Marine Le Penová jádro podporuje a chce prodloužit životnost už vypnuté elektrárny Fessenheim.

Současný prezident Emmanuel Macron chce do roku 2050 postavit šest nových jaderných reaktorů EPR a osm dalších připravit pro výstavbu. Zároveň plánuje rozvíjet větrné elektrárny u pobřeží. Velký větrný park by měl být otevřený ještě do konce roku u města Saint-Nazaire na západním pobřeží Francie.

Kdo ve francouzský prezidentských volbách kandiduje? Do prvního kola boje o Elysejský palác francouzský Ústavní soud pustil dvanáctku kandidátů. Síly změří 10. dubna. Následovat bude druhé kolo o čtrnáct dní později, to již určí příštího prezidenta nebo prezidentku Francie. Největší šanci na zvolení má dle průzkumů současný prezident Emmanuel Macron (považovaný za centralistického kandidáta), na druhé pozici se objevuje zástupkyně krajní pravice Marine Le Penová, na třetím místě je Jean-Luc Mélenchon (krajně levicový kandidát). Dále se o prezidentský post uchází za krajní pravici Éric Zemmour a Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse za Republikánskou stranu, Yannick Jadot za Zelené, starostka Paříže a socialistka Anne Hidalgo, dva další zástupci krajní levice Nathalie Arthaud a Philippe Poutou, komunista Fabien Roussel a konečně poslední - aktivistický kandidát - Jean Lassalle.