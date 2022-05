Polovina reaktorů stojí a Francie má problémy s elektřinou. Hrozí, že ji bude muset dovážet

Problémy francouzské energetické společnosti EDF s jadernými elektrárnami mohou zkomplikovat odklon Evropské unie od ruského zemního plynu. Uvedla to v pátek agentura Bloomberg. V současné době je zastavena přibližně polovina z 56 reaktorů společnosti a EDF odhaduje, že letos vyrobí nejméně elektřiny za více než 30 let. Francie tak možná bude muset v zimě dovážet energii od svých sousedů, což může v regionu zvýšit poptávku po plynu. Paříž 14:56 27. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnoho francouzských jaderných elektráren je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo doplňování paliva (ilustrační foto) | Foto: Michielverbeek | Zdroj: GNU Free Documentation License

„Máme tu problém s Francií, který se vzhledem k situaci ve světě odehrává ve špatnou dobu,“ konstatoval Nicolas Leclerc z poradenské společnosti Omnegy. „Celá evropská rovnováha může být ohrožena,“ dodal.

EDF, největší výrobce elektřiny z jádra v Evropě, obvykle v zimě vyváží levnou energii, letos ji ale možná bude muset dovážet. Firma už třikrát snížila výhled produkce a její problémy s jadernými elektrárnami nepředstavují komplikace jen pro Francii, ale pro celou sedmadvacítku.

Unijní země se po ruské invazi na Ukrajinu snaží zajistit si alternativní dodávky plynu. Evropská unie odebírá asi 40 procent spotřebovávaného plynu z Ruska.

„Francie bude požadovat, aby měly všechny sousední země zajištěný způsob výroby elektřiny,“ řekl Leclerc. „Pro nás je důležité, aby se do sporu s Ruskem nedostalo Německo. Pokud nebude mít přístup k ruskému plynu, nebude moci vyrábět elektřinu, kterou potřebujeme,“ dodal.

Německo v úterý uvedlo, že v případě výpadku dodávek plynu obnoví provoz uhelných a ropných elektráren. Evropa, a obzvlášť Německo, je však na Rusku závislá i v případě termálního uhlí, které se využívá právě v elektrárnách.

Opravy i odstavy

Dovoz elektřiny do Francie není bezprecedentní. V loňské zimě do země proudila elektřina po dobu tří měsíců, kdy klesal výkon jejích jaderných elektráren. Letos však bude v celé Evropě k dispozici méně plynu, který by mohl případný výpadek pokrýt.

Francie bude v zimě hodně dovážet a tamní provozovatel rozvodné sítě Réseau de Transport d'Électricité možná bude muset omezit dodávky elektřiny velkým průmyslovým uživatelům, myslí si Jean-Paul Harreman, který řídí poradenskou společnost EnAppSys.

Nejhorší scénář by podle něj nastal v případě suchého léta, které by mělo za následek nízké zásoby vody v Alpách, na Pyrenejském poloostrově, na Balkáně a ve Skandinávii, a v případě dlouhotrvajícího chladného období v celé Evropě, což by zvýšilo poptávku.

Mnoho francouzských jaderných elektráren je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo doplňování paliva. Více než desítka z nich však stojí kvůli kontrolám a opravám po zjištění problémů s korozí. Ve čtyřech reaktorech se potvrdily trhliny v klíčových potrubních systémech.

Společnost EDF odhadla finanční náklady, které tyto problémy vyvolaly, v letošním roce asi na 18,5 miliardy eur (přes 426 miliard korun). Výpadek výroby elektřiny musí kompenzovat nákupem na trhu za ceny, které se blíží rekordním hodnotám.