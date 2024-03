Francie posílá milionům domácností energetické šeky. Platí jimi elektřinu či rekonstrukci bytu

Francie zavedla energetické šeky v roce 2018, aby pomohla nejchudším domácnostem při placení energií.

Hodnota šeků se liší v závislosti na příjmech rodin a pohybuje se v přepočtu od 1200 do 7000 korun. Tyto peníze můžou Francouzi použít nejen při placení energií, ale také při rekonstrukci bytu.

Domácnosti musí podporu vyčerpat do konce března příštího roku. Některé francouzské asociace upozorňovaly na to, že stovky tisíc rodin můžou o tuto podporu přijít. A to kvůli zrušení obecné daně, kvůli které může být obtížnější identifikovat cílové domácnosti. Ministr financí Bruno Le Maire to ale odmítl.

Ceny elektřiny ve Francii v únoru vzrostly o deset procent v reakci na snížení státní podpory. I tak ale Francouzi platí za elektřinu méně než Češi nebo Němci.