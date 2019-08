Poprvé od roku 1975 nepodepíšou země G7 společné prohlášení. V dobách rozkolu mezi Evropou a USA

Ve francouzském přímořském letovisku Biarritz v sobotu začne třídenní summit sedmi nejvyspělejších ekonomik světa – G7. Zástupci Japonska, Francie, USA, Německa, Kanady, Itálie, Británie a dalších zemí i organizací budou jednat o boji proti nerovnostem. Setkání zároveň probíhá v okamžiku, kdy sílí spory mezi evropskými zeměmi a Spojenými státy. Biarritz (Francie) 18:07 23. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron, jeho americký protějšek Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe na setkání G20 | Zdroj: Profimedia

Půjde o první setkání od roku 1975, kdy s největší pravděpodobností skončí setkání ekonomických velmocí bez závěrečného komuniké, upozornil americký server CNBC.

Francouzský prezident Emmanuel Macron to, že nebude komuniké, avizoval dopředu. „Přiznejme si, že komuniké nikdo nečte,“ zlehčoval to šéf Elysejského paláce.

Jenže to, že se G7 neshodne na jednotném prohlášení, ukazuje na prohlubující se spor mezi Spojenými státy a evropskými zeměmi.

Macron uvedl, že body, v nichž se USA neshodují s ostatními, jsou známé. „Když vypracujeme ujednání o pařížské klimatické dohodě, prezident Trump nebude souhlasit. Je to tedy zbytečné,“ dodal.

Chaos

Letošní summit bude probíhat ve velké nejistotě. Minulý rok totiž Trump uvrhl pečlivě připravovaný proces v chaos. Kvůli americkým clům na dovoz oceli a hliníku tak loňský summit, který se konal v Kanadě, skončil fiaskem po rozkolu mezi Trumpem a kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Šéf Bílého domu schůzku opustil předčasně.

Summit G7 v kanadském La Malbaie | Foto: Bundesregierung/Jesco Denzel | Zdroj: Reuters

„Je nemožné předpovídat, co Spojené státy udělají. Možná se od Trumpa dočkáme překvapení,“ cituje CNBC Agathu Demaraisovou, která vede Economist Intelligence Unit. „Nejsem si jistá, co chce udělat, a možná to neví ani sám Trump,“ dodala.

Francie se tak bude snažit situaci uklidnit tak, aby nenastala další trapná situace, kdy se každý hádá s každým, domnívá se politoložka Constantine Fraserová z výzkumného centra TS Lombard. Podle ní je bez šance, aby došlo k podpisu společného komuniké.

„G7 už nadále neslouží nejsilnějším ekonomickým zemím na světě, aby ukázaly svou jednotu. To, že nedojde k podpisu společného prohlášení, ukazuje, na čem vlastně jsme,“ cituje CNBC Fraserovou.

Pnutí mezi Washingtonem a Paříží

Vztahy mezi Francií a USA jsou navíc napjaté poté, co Paříž zavedla digitální daň namířenou proti internetovým gigantům, jako jsou například americké společnosti Google, Amazon či Facebook. Trump v odvetě pohrozil, že zdaní francouzské víno. Nyní podle serveru Politico bude Trump tlačit na Francii, aby kontroverzní daň zrušila.

Americký prezident Donald Trump a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron | Foto: Ludovic Marin | Zdroj: Reuters

Kromě boje proti nerovnostem se dá čekat též diskuse o dalších horkých tématech, jako je brexit, politická krize v Itálii, obchodní válka mezi USA a Čínou, Írán, Libye a Kašmír. Na schůzku dorazí mimo jiné indický premiér Naréndra Módí.

Po Indii bude Trump pravděpodobně požadovat, aby snížila svá cla, upozornil server Politico. Další třecí plochou bude nedělní zvláštní debata o globální ekonomice, kterou požadovala Trumpova administrativa. Letošní summit se navíc odehrává době obchodního sporu mezi Washingtonem a Pekingem.

Jiskry budou podle portálu nejspíše létat i kvůli klimatické krizi, kterou se Macron rozhodl dát na pořad i s ohledem na požáry amazonských pralesů.

Johnsonova premiéra

Summit v Biarritzu bude premiérou nového britského premiéra Borise Johnsona, který se setká s Trumpem a bude jednat jak o pobrexitové obchodní dohodě, tak o nadcházejícím odchodu Londýna z Evropské unie.

„Nebudeme mluvit jen o brexitu, ale jistě tam připomeneme, že urychlujeme naše přípravy na odchod, který nastane děj se co děj,“ řekl deníku Financial Times zdroj z Downing Street. Žádný průlom se neočekává, ačkoli do brexitu zbývá už jen 69 dní.

Možný vznik osy Washington-Londýn znepokojuje Francii a Německo, které usilují o zachování jaderné dohody s Íránem, od které Trump odstoupil. Podle komentátorů bude americký prezident výměnou za ambiciózní obchodní dohodu s Londýnem chtít totéž od Británie.

Hlavním tématem schůzky je boj proti nerovnostem, nejen v příjmech, ale také například v přístupu ke vzdělání nebo v případě žen k antikoncepci. Macron se rozhodl pro nový formát summitu a pozval mimo jiné pět afrických zemí, kterých se dotýkají klimatické změny. Celá schůzka se proto také ponese v ekologickém duchu, například tiskové středisko bude napájeno solárními panely.

Debatovat se bude také o slovech Donalda Trumpa, podle kterého je možná načase, aby se z G7 opět stala G8. Tedy aby se vrátilo Rusko, které bylo vyloučeno po ilegální anexi Krymu v roce 2014.

Zdroj z Elysejského paláce uvedl, že i Macron je pro to, aby se ruské členství ve skupině příští rok obnovilo. O tomto kroku se ale v Biarritzu podle vysokého amerického představitele hlasovat nebude.