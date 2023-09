Benzín za téměř 50 korun. Francie se potýká s cenami pohonných hmot, vláda vyzývá petrolejáře k solidaritě

Francouzská vláda tlačí na provozovatele čerpacích stanic, aby zlevnili pohonné hmoty. Reaguje tak na zdražování benzinu a nafty v posledních týdnech kvůli omezení těžby ropy v Rusku a v Saúdské Arábii. Některé firmy už ohlásily zmrazení cen nebo časově omezené akce na prodej nafty a benzinu bez marží. Jiné společnosti ale tvrdí, že zlevňovat nemůžou. Paříž 17:56 12. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzská vláda chce, aby provozovatelé čerpacích stanic byli solidárnější s Francouzi, kteří bojují s inflací (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cena benzinu na některých čerpacích stanicích ve Francii překročila symbolickou hranici dvou eur, v přepočtu zhruba 49 korun za litr. Jsou samozřejmě rozdíly mezi jednotlivými čerpacími stanicemi. Rozdíl je i mezi tankováním ve městě, na dálnicích a na okresních silnicích.

Zdražování následuje potom, co Saúdská Arábie a Rusko prodloužily omezení na těžbu ropy a to až do konce roku. V případě Saúdské Arábie jde o milion barelů denně, v případě Ruska jde o 300 000 barelů denně.

Být solidární

Francouzská vláda chce, aby provozovatelé čerpacích stanic byli solidárnější s Francouzi, kteří bojují s inflací. Přesně tento termín použila ve vysílání francouzské rozhlasové stanice France Inter ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannier-Runacherová, podle které by provozovatelé čerpacích stanic neměli mít tak vysoké marže.

Její apel zapadá do dlouhodobější politiky kabinetu prezidenta Emmanuela Macrona, který si po demonstracích takzvaných žlutých vest v roce 2018 dává velký pozor na ceny pohonných hmot.

Tehdy to byly právě ceny pohonných hmot, jejichž zdražení rozpoutalo masivní protesty. Někteří lidé si stěžovali na to, že když dají dohromady své výdaje na natankování, tak už jim nezbývá na živobytí.

Přitom na malých francouzských vesnicích nefunguje veřejná doprava vůbec nebo velmi špatně. Právě tam lidé zdražení pohonných hmot silně pocítili, proto vyšli do ulic. Teď si francouzská vláda na další růst cen dává pozor.

Větší a menší prodejci

Na výzvu francouzské vlády už zareagovala kladně například společnost TotalEnergies, která provozuje zhruba třetinu čerpacích stanic ve Francii. Firma potvrdila, že bude pokračovat ve zmrazení cen pohonných hmot na úrovni 1,99 euro za litr, takže těsně pod hranicí 50 korun za litr.

Společnost také ujistila, že bude v této politice pokračovat až do příštího roku. Původně se to zmrazení cen mělo zastavit koncem tohoto roku.

Společnosti Casino a Intermarché ohlásily časově omezené akce. Řidiči tak můžou přijet tankovat o víkendech na vybrané čerpací stanice za nákupní ceny.

Takový přístup si ale nemůžou dovolit menší čerpací stanice, které už uvedly, že jednoduše z něčeho musí zaplatit energie, údržbu pum i údržbu čerpacích stanic. Nemají jednoduše takové možnosti jako velké nadnárodní společnosti, které si můžou dovolit jistý výpadek příjmů nahradit z jiných sektorů.

