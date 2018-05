Francouzská vláda reaguje na stávky železničářů, převezme miliardový dluh státních drah

Francouzský stát převezme 35 miliard eur (skoro 904 miliard Kč) z celkových zhruba 47 miliard eur dluhů státních drah SNCF. Podle jedné z odborových organizací, kterou cituje agentura Reuters, to po jednání s odboráři slíbil premiér Édouard Philippe. Stát by tak vyšel vstříc jednomu z klíčových požadavků odborů zapojených do stávky proti reformě železnic. Stávka trvá už dva měsíce a za tu dobu zemi značně ochromila.

