Francii spadlo ekonomické hodnocení na úroveň Česka. Jako známka 16 z 20, píše Le Monde

Americká ratingová agentura Fitch snížila Francii její ekonomické hodnocení o jeden stupeň. Důvodem je vysoký státní dluh a neschopnost vlád ho efektivně snižovat. Francie patří mezi nejzadluženější země Evropské unie. S novým, horším ratingem, se tak vzdaluje špičce – jako je Německo, Rakousko nebo Finsko – a přibližuje se spíše zemím jako Estonsko, Malta nebo Čína.

Francie patří mezi nejzadluženější země Evropské unie (ilustrační foto)

Francie ztratila svou nejvyšší úvěrovou známku už v letech 2012 a 2013. Od té doby její hodnocení klesá – teď agentura Fitch snížila její hodnocení z AA-, které má například i Česko, na A+.

Podle deníku Le Monde to odpovídá známce 16 z 20, což by mělo nového premiéra Sébstiena Lecornua donutit k úsporám a rychlému schválení rozpočtu na příští rok. Pro to ale zatím nemá většinu v dolní komoře parlamentu.

Francie patří mezi nejzadluženější země Evropské unie. Zhoršený rating Francie by mohl některé investory odradit od nákupu francouzských dluhopisů, nebo je dokonce přimět k jejich prodeji.

To by mohlo vést k tomu, že Francie bude muset platit ještě vyšší úroky za své dluhy.

