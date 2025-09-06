Francouzská vláda je ve slepé uličce. Pokud nepřijme škrty, hrozí zemi dluhová krize řeckého stylu
Po parlamentním hlasováním o důvěře 8. září zřejmě padne francouzská vláda premiéra François Bayroua. A spojenci prezidenta Emmanuela Macrona zjevně netuší, co bude dál. Vládu může vést nový předseda kabinetu, problémy by to však nevyřešilo, protože by byl ve stejné bryndě jako jeho předchůdce, soudí evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
Francouzská vláda bude dál rozštěpená a nebude moci prosadit důležité reformy s cílem snížit deficit. Bayrou varuje, že Francie směřuje k dluhové krizi v řeckém stylu, pokud nepřijme nepopulární rozpočtové škrty ve výši skoro 44 miliard eur.
I kdyby Macron vyhlásil nové volby, Francie bude ve stejné slepé uličce. Vina by padla spíše na něj než na premiéra a finanční trhy by s Francií ztratily trpělivost. Podle nejmenovaného poradce jednoho ministra navíc po očekávané demisi Bayroua hrozí masové protesty, popisuje Politico.
Zdá se, že Macronovi centristé jsou zoufalí. Podle prvních náznaků však prezident neuvažuje o rozpuštění parlamentu ani vypsání nových voleb. Šéf Elysejského paláce se údajně kloní k tomu, že vedením vlády pověří mladého ministra ozbrojených sil Sébastiena Lecornua.
Kandidátem je i ministr spravedlnosti Gérald Darmanin, jenž o post premiéra usiluje už dlouho, ale nechce převzít funkci, která působí jako sebevražedná mise. Lecornu i Darmanin pocházejí ze středopravé strany Republikáni a s Macronem spolupracují od roku 2017. Lecornu je považován za poslušnějšího, zatímco Darmanin je velmi ambiciózní a nezávislý.
Podle jednoho zdroje blízkého Lecornuovi se tento 39letý politik v soukromí chlubí dobrými vztahy s krajně pravicovým Národním sdružením Marine Le Penové a tvrdí, že by mohl stát v čele koaliční vlády pravice a levice.
Tyto vztahy mu však podle mnohých centristů nepomohou uspět tam, kde selhali Bayrou a jeho předchůdce Michel Barnier. Nezdá se, že by ho Le Penová nebo socialisté chtěli podporovat více než Bayroua.
Znovu rozpustit parlament?
Podle citovaného nejmenovaného poradce „neexistuje žádný scénář, který by krizi vyřešil“. Pro konzervativní republikány, kteří Bayrouovu menšinovou vládu podporují, je návrh na Lecornua coby premiéra jen dalším příkladem neochvějného optimismu prezidenta, který odmítá přijmout porážku.
I technokratická vláda odborníků, která by mohla rozpočtový chaos vyřešit, by se musela vypořádat s roztříštěným Národním shromážděním zákonodárců, kteří se soustřeďují na klíčové komunální volby v příštím roce a prezidentské volby v roce 2027.
Vyhlásit předčasné volby by zase představovalo řadu rizik pro prezidenta, který se obává o své dědictví. Do současné patové situace uvrhly Francii právě nečekané předčasné volby po loňském hlasování do Evropského parlamentu, které nenávratně poškodily Macronovu pověst.
Průzkumy ukazují, že voliči by mohli v nadcházejících týdnech či měsících způsobit v parlamentu další patovou situaci. „Opětovné rozpuštění zákonodárného sboru by znamenalo Macronův pád,“ soudí další nejmenovaný ministerský poradce.
To však neznamená, že je to nemožné. Macron sice opakovaně vyloučil vypsání nových voleb před koncem svého funkčního období, ale nehodlá se zbavit svých ústavních pravomocí. „Záhadnost je součástí prezidentské strategie,“ prohlásil jeden Macronův blízký spolupracovník.
Stoupence Bayroua ohromila rychlost, s jakou jeho osud zpečetili zejména ultrapravicoví opoziční poslanci. Premiérovi zastánci se dál snaží přesvědčit veřejnost, že situace je pod kontrolou.
Jeden z členů premiérova týmu vyjádřil naději, že Le Penová a Národní sdružení svůj postoj přehodnotí. Bayrouův tým by mohl do roku 2027 vyrovnat francouzský rozpočet, a vyhnout se tak riziku parlamentních voleb, v kterých by Le Penová nesměla kandidovat kvůli odsouzení za zpronevěru.
Bayrou zatím bojuje o přízeň veřejnosti a doufá, že odejde z funkce premiéra se vztyčenou hlavou. Jeho počínání vypadá jako volební strategie pro rok 2027, protože už dlouho doufá, že se stane prezidentem. „Aspoň si vyslouží pozici prezidentského kandidáta,“ cituje Politico jednoho z příznivců prezidenta Macrona.
