Finanční lídři G20 se dohodli na reformě daňového systému, počítá s globální minimální daní 15 procent

Ministři financí a šéfové centrálních bank zemí tvořících skupinu největších ekonomik světa G20 schválili globální dohodu o reformě daňového systému, která zahrnuje zavedení globální minimální daně. Slíbili rovněž, že se vyhnou příliš rychlému omezování rozpočtových opatření na podporu hospodářského růstu a zároveň budou bedlivě pozorovat vzrůstající inflaci. Washington 23:11 13. října 2021

Ministři G20 a guvernéři centrální bank po setkání ve Washingtonu také uvedli, že Mezinárodní měnový fond by měl založit nový svěřenský fond, který by zajistil měnové rezervy pro široké spektrum chudších zemí, a to ve výši až 650 miliard dolarů.

Dosažení dohody o reformě mezinárodního daňového systému v pátek ohlásila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dohoda, v jejímž rámci budou nadnárodní podniky od roku 2023 podléhat minimální daňové sazbě ve výši 15 procent, podle OECD zajistí, aby velké firmy odváděly spravedlivou část daní všude, kde podnikají a vytvářejí zisky.

Česká ministryně financí za ANO Alena Schillerová v pátek dohodu o globální minimální dani přivítala. Nejde podle ní o trestání nadnárodních firem, ale o daňové narovnání a nastavení spravedlivých podmínek pro všechny.

Oko na inflaci

Lídři se též shodli na celosvětovém problému inflace, způsobeném nedostatky mnoha zdrojů a materiálů na výrobu zboží. V prohlášení dodali, že centrální banky situaci pečlivě monitorují, „dělají, co můžou, aby dosáhli původních hodnot, včetně cenové stability“. Zemím s nízkým až středním příjmem přislíbili pomoc v souboji s pandemií covidu-19 v následujících měsících, a to včetně dodávek vakcín a zdravotnických materiálů.

Podle agentury Reuters v prohlášení stojí, že rychlost obnovy ekonomiky „zůstává rozdílná mezi státy“ a je závislá na šíření nových variant koronaviru a dostatečném či nedostatečném počtu očkované populace.

OECD předpokládá, že státy díky dohodě získají jako celek dodatečné daňové příjmy v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu Kč) ročně. Dohoda by měla vést rovněž k přesunu daní v hodnotě přes 125 miliard dolarů do zemí, kde nadnárodní podniky vytvářejí zisky.

Představitelé G20 při schválení daňové dohody vyzvali k urychlení vývoje takzvaných „modelových pravidel“, která by měla vést země při dodržování dohody a „zajistit, aby nová pravidla vstoupila v platnost na globální úrovni v roce 2023“.