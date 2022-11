Gazprom by mohl snížit dodávky plynu do Moldavska přes Ukrajinu. Zemi obvinil, že část z nich zadržuje

Ruská plynárenská společnost Gazprom by mohla od 28. listopadu začít snižovat dodávky plynu přes Ukrajinu do Moldavska. Podnik to v úterý zdůvodnil tím, že Ukrajina zadržuje část plynu, který je určen Moldavsku. Trasa se využívá i pro přepravu dále do Evropy, ačkoli už jen ve značně omezené míře. Ukrajinský provozovatel plynovodní soustavy tvrzení Gazpromu odmítl a naopak obvinil Rusko, že používá energie jako zbraň, informovala agentura Reuters.

Moskva/Kišiněv 16:35 22. listopadu 2022