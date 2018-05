Část provozovatelů e-shopů se obává, že GDPR znepříjemní nakupování na internetu

Některé e-shopy varují, že unijní nařízení GDPR o ochraně osobních údajů změní nakupování na internetu - a to i v neprospěch zákazníka. Kvůli novince, která začíná platit v pátek, museli lépe zabezpečit data zákazníků také obchodníci bez kamenných prodejen. Část z nich upozorňuje, že nová pravidla zdrží celý proces nákupu. Už teď přitom lidem plní emailové schránky žádosti e-shopů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Praha 18:30 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákupy na internetu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

E-maily internetových obchodů s nabídkami zboží často lidem vadí. Když už jsme si u obchodníka něco objednali, může nám další nabídky posílat i bez našeho předchozího souhlasu. Pokud ale odpovíme, že o to nestojíme, musí přestat. To ale platilo už i teď.

Co by se s nařízením GDPR mohlo změnit, je samotné nakupování v e-shopech. Jenže v některých případech třeba i v neprospěch zákazníka.

‚Papírování‘ při nákupu dovolené, problémy s věrnostními programy. Lidé pociťují první dopady GDPR Číst článek

„Bude totiž muset odklikávat souhlasy se zpracováním osobních dat, jinak bude hrozit, že nebude moci využít funkcionality e-shopů v celé šíři, na jaké je doposud zvyklý. Půjde například o nabídku slev nebo personalizaci webu dle zákazníkových nákupních zvyklostí. Některé služby bez souhlasu s použitím osobních dat nabízet nelze,“ říká pro Radiožurnál třeba mluvčí internetového prodejce Alza.cz Patricie Šedivá.

Nejvíc zákazníci změny pocítí v tom, že po nich internetoví obchodníci budou chtít znovu souhlas se zpracováním osobních údajů. „Je to momentálně ve všech službách, se kterými zákazníci v České republice přicházejí do kontaktu. Spíše teď bude otravovat to, že se třeba budou objevovat nová zaškrtávací nebo odšrktávací políčka,“ vysvětluje výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Více informací

Pro samotný nákup není našeho souhlasu potřeba. Bez něj ale nemůžou firmy například sledovat naše chování na internetu a takto získané informace dál šířit nebo prodávat. Provozovatelé e-shopu by měli informovat zákazníky o tom, že splňují požadavky unijního nařízení GDPR na zabezpečení osobních dat. V pátek to udělá například internetový obchod Mall.cz.

„Naši zákazníci budou mít přesnější přehled o tom, jakým způsobem zpracováváme jejich osobní údaje. Budou o tom více informovaní jak v průběhu nákupu, tak v dalších fázích pobytu na našem e-shopu,“ říká jeho mluvčí Jan Řezáč.

Pověřence pro ochranu osobních údajů e-shopy pro svůj běžný provoz nepotřebují. Informoval o tom Úřad pro ochranu osobních údajů. Třeba Mall.cz ale pověřence má. Podle Asociace pro elektronickou komerci to není nutné, ale může to být vhodné u internetových obchodů s miliardovými obraty.