Incidenty na železnici? ‚Čas od času dojde k selhání lidského faktoru,‘ říká šéf Českých drah

České železnice zažily tři nebezpečné události v rozpětí pěti dnů. Incidenty se zabývalo vedení Českých drah – podle generálního ředitele Miroslava Kupce jde o chybu nikoliv systémovou, ale lidskou. „Bohužel se stane, že v tom obrovském množství vlakových spojů, které vypravujeme denně, a při tom počtu strojvedoucích, se stane, že čas od času dojde k selhání lidského faktoru," řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:02 28. února 2019

Drážní inspekce musí od minulého týdne řešit tři mimořádné události.

K první z nich došlo v úterý na Vysočině. Osobní vlak jel téměř šest kilometrů mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím bez strojvůdce. Uvnitř bylo 11 cestujících, kteří se marně snažili vlak zastavit. Nakonec zastavil sám.

Vlak během jízdy bez strojvedoucího nehavaroval, nikomu se nic nestalo a nebyla zaznamenána žádná škoda, uvedla později inspekce. Případ se nyní vyšetřuje, nejspíš ale jde o selhání strojvedoucího, který byl mimo vlak.

Jízda na červenou

Další incident se stal v pátek. Železniční expres z Prahy do Mnichova projel v Ejpovicích za Plzní na červenou a vjel na jinou trať. Strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. V expresu cestovalo 300 cestujících a v osobním vlaku 17. Mimořádná událost se obešla bez zranění.

Poslední incident se udál v sobotu v Českých Budějovicích, kde se srazily dvě posunovací lokomotivy. Jeden strojvedoucí byl lehce zraněn a škoda přesahuje dva miliony korun. Ani jedna z lokomotiv ale nevykolejila. Také příčiny této nehody vyšetřuje Drážní inspekce.

Poučný list

Kupec v té souvislosti zdůrazňuje, že existuje takzvaný poučný list, který se dostane ke každému z 3600 strojvedoucích. Ti jsou pak s událostí seznámeni. „Vždy je tam popsáno, k čemu došlo, co bylo příčinou, co se stalo špatně a co se nesmí opakovat,“ vysvětluje s tím, že České dráhy rovněž zvýší kontroly.

„V neposlední řadě víme, k čemu dochází na železnici obecně – neexistuje evidence toho, jakou strojvedoucí odpracuje pracovní dobu… Běžně se stává, že někteří strojvedoucí u svého kmenového zaměstnavatele vykonají nějakou směnu, a potom, aby si přivydělali, jdou jezdit u jiného dopravce,“ říká.

V současném systému se tak nezjistí, zda strojvedoucí neporušil základní podmínky, že musí mít nějaký odpočinek. „V tuto chvíli Poslanecká sněmovna projednává změnu zákona o drahách,“ nastiňuje s tím, že jednou z iniciativ, kterou odstartovaly Dráhy ve spolupráci s ministerstvem dopravy, je takzvaný monitoring licence strojvedoucího.