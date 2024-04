Gigatovárny, tisíce pracovních míst a konec závislosti. České lithium by mohlo vyřešit problémy v průmyslu

Česko má před sebou jedinečnou příležitost, jak pomoci Evropské unii k větší odolnosti vůči novým hrozbám a udržet svůj průmysl. Všímají si toho i zahraniční odborníci, kteří se zabývají riziky spojenými se zelenou transformací a se kterými jsme mluvili. Českou rolí podle nich může být pomoci vyřešit Evropě závislost na dovozu lithiových baterií, což zároveň dokáže zajistit, aby tisíce nových pracovních míst připadly Čechům. Praha 12:04 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České lithium by mohlo vyřešit problémy v průmyslu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Když se podíváme, jak se Rusko chovalo na začátku své totální invaze na Ukrajinu a jak si bralo obilí za rukojmí svých politických cílů, tak je to jako ochutnávka budoucnosti, tvrdí Olivia Lazardová. Podle výzkumnice organizace Carnegie Europe se Rusko, samo bohaté na přírodní a surovinové zdroje, bude snažit využívat naše závislosti a zranitelnost různého druhu – od potravinové po energetickou.

„Proto říkám, že takzvaná energetická transformace a všechny změny, které děláme k ochraně klimatu, nejsou jen nějakou ozdobou. Naopak jsou naprosto zásadní k tomu, aby Evropa byla nezávislá a uměla se bránit. Problém nestojí, jestli vyvíjet čisté technologie, nebo investovat do zbraní, lodí a letadel,“ přibližuje.

Podle Lazardové tyto věci nejdou proti sobě, ale naopak úzce souvisejí a obě jsou potřeba k odolnosti a nezávislosti Evropy, aby byla schopná přežít ve světě, kde boj o zdroje bude čím dál zásadnější.

„Pokud totiž nebudeme investovat do naší přírody, tedy do čisté energetiky, do změn v zemědělství, do efektivního nakládání se surovinami, tak můžeme rovnou odevzdat klíče od Evropy Rusku. Protože nebude dlouho trvat a získají nadvládu nad politikou a schopnostmi Evropy,“ řekla Českému rozhlasu Lazardová z Carnegie Europe při své návštěvě Prahy.

„Prostě si jen spočítají, jaké zdroje budeme potřebovat, a počkají si. Pokud máme zvládnout krize, které se na nás valí, musíme mít vizi, myslet strategicky a efektivně změnit způsob, jakým Evropa funguje,“ doplňuje.

Lazardová dobře zná i zdejší reálie a nahlas přemýšlí o tom, jak nejúčinněji se může do nastartované proměny zapojit a zvládnout ji Česko.

„Je potřeba, aby odklon od uhlí byl velmi dobře organizovaný. Měla by fungovat pomoc, jak přeškolit pracovníky uhelného průmyslu například na profese související s lithiem, pokud se ho Česko rozhodne těžit,“ míní výzkumnice.

„Takovou těžbu by měla vláda zajistit nejšetrnějším možným způsobem, pokud jde o ekologické a sociální dopady, to souvisí s odolností země. A Česko má ideální předpoklady postavit kolem lithia celý průmysl a zvládnout v rámci toho i přechod toho automobilového od spalovacích motorů k elektromobilům,“ dodává.

Těžba a zpracování lithia potřebného do baterií elektromobilů nebo ke skladování elektřiny ze slunce či větru jsou přitom momentálně vysoce koncentrované v několika málo zemích. Česko má na Cínovci jednu z největších zásob tohoto kovu v Evropské unii.

Důležitost Cínovce

„95 procent lithia se těží v Austrálii, Chile a Číně. Zpracovává se znovu v Číně, Austrálii a v Argentině – dohromady z 97 procent. To vytváří zranitelnost a nejistoty, které mají vliv na dostupnost a cenu baterií. Evropská unie je s lithiem zcela závislá na dovozu a pandemie covidu i ruská válka na Ukrajině ukazují, jak je tohle nebezpečné. Proto je projekt na Cínovci tak důležitý. Jde o jednu z největších zásob v Evropě a do roku 2030 může pokrýt až osm procent poptávky v Evropské unii,“ říká Jonathan Lyons, autor studie pro českou organizaci Europeum.

Tato studie říká, že snaha české vlády dotáhnout do konce těžební projekt na Cínovci dává smysl v případě, že se zároveň podaří vytěžené lithium udržet v Česku.

„K tomu je potřeba vybudovat továrny na recyklaci a opětovné využití baterií, gigatovárny a podobně. Politici by měli porozumět tomu, jak jedinečná je tohle pro Česko příležitost – dokázat, aby tato návazná pracovní místa připadla Čechům,“ uvádí Lyons.

Podle Lyonse vytvoří průmysl navázaný na lithiové baterie do roku 2030 přibližně milion pracovních míst a část z nich může vzniknout v Česku.

„Zároveň by část zisků z těžby a zpracování měla jít lokálním komunitám tam, kde se to děje. Měly by být vytvořeny rekvalifikační kurzy, výzkumná a vývojová centra. Významně by z toho profitoval i český automobilový průmysl. A měly by být dodrženy co nejpřísnější ekologické standardy, abychom co nejvíc chránili přírodní rozmanitost a vodní zdroje před znečištěním, stejně jako půdu či vzduch,“ doplňuje.

Právě obavy ze zničení svého životního prostředí dávají najevo obyvatelé z Dubí v Krušných horách a z okolí, na které bude mít případná těžba lithia dopad.