Potraviny on the go. Češi častěji nakupují v obchodech hotová jídla určená k okamžité konzumaci

Zeleninový salát v krabičce, ovocné smothie v lahvi nebo zdravý sendvič. Přesně tyto potraviny patří do segmentu on the go, který je novým trendem v oblasti potravin a prodejcům výrazně zvyšuje tržby. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Na potraviny s sebou se tak zaměřují stále častěji nejen klasické obchody, ale také internetoví prodejci. Praha 20:52 18. února 2020

Dříve to byl řízek s chlebem v ubrousku na cestu, dnes to jsou hlavně zdravé potraviny, připravené k okamžité konzumaci - třeba v parku nebo kanceláři. A Češi o ně stojí stále častěji, říká Zdeněk Skála, jednatel společnosti Skála a Šulc, která se zabývá výzkumem obchodu.

„Dneska je to všeobecný stravovací trend, který roste. Sice ještě je většina nákupů velkých, zásobovacích, ale už se tam stále častěji objevují i nákupy, čistě někam do práce, na ulici nebo na cestu autem,“ dodává Skála.

Prodejci nový trend vnímají velmi silně. Proto připravují třeba speciální koutky s takovými potravinami. Jako například obchody Albert se svým Fresh Bistrem.

Sendviče, wrapy, saláty

„Zákazníci stále častěji vyhledávají zdravé wrapy, polévky, hotové saláty ale také bagety a sendviče a dbají přitom na to, aby jídlo bylo zdravé a aby si mohli přečíst například o původu surovin. Tento sortiment roste ročně o desítky procent,“ říká mluvčí společnosti Jiří Mareček.

A růst potvrzuje třeba i obchodní řetězec Kaufland, který postupně toto zboží zařazuje na všechny prodejny. Zdravá jídla s sebou navíc prodává i pod svou privátní značkou. Mluvčí firmy Renata Maierl dodává, co si zákazníci nejčastěji kupují. Podle ní patří mezi nejprodávanější produkty Caesar salát, dětské snacky a řecký salát, oblíbené jsou ale i ledové kávy a sendviče.

Zájem o potraviny on the go pociťují i online prodejci potravin. Třeba serveru Košík.cz roste zájem hlavně o vegetariánský sortiment jako je sushi bez masa nebo třeba ovocné saláty.

„Spíš než domů si lidé tyto položky objednávají přímo do firem, kde pracují a velmi často jim je objednávají přímo zaměstnavatelé. Na druhou stranu popularita on the go potravin není u nás tak veliká jako na západě,“ říká mluvčí společnosti František Brož.

Lidé ušetří

Výhodou hotových jídel z obchodů je také cena - bývají levnější než teplé pokrmy v restauracích a většinou tak stojí méně než sto korun. Komerční ředitel online potravin Rohlík.cz Olin Novák dodává, že tento sortiment ještě rychleji než celá společnost. Podle něj si produkty on the go nejčastěji kupují plně vytížení lidé, kteří je mají především jako alternativu k běžnému obědu, případně večeři.

Kamenní i online prodejci potravin tak stále častěji konkurují fastfoodovým řetězcům. Mezi další trendy ve stravování patří podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků třeba i přírodní potraviny nebo zážitková gastronomie.