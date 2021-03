Ministerstvo kultury připravuje novelu autorského zákona. Google jedná s vydavateli po vlastní ose

Mezi společností Google a českými mediálními domy dál pokračují vyjednávání o placení za články. Internetový gigant už koncem února oznámil, že se s některými vydavateli dohodl na zapojení do jeho nové služby Google News Showcase. Souběžně ministerstvo kultury připravuje novelu autorského zákona podle evropské směrnice, která vydavatelům umožňuje účtovat si poplatky za to, že firmy jako Google využívají jejich obsah. Praha 22:25 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco ministerstvo připravuje novelu autorského zákona, Google jedná s českými vydavateli o využití obshau po vlastní ose | Zdroj: Reuters

S jakými vydavateli se Google dohodl a s kým ještě vyjednává, zatím není jasné - informace ani jedna strana nezveřejnila. V zahraničí ale dohodu podepsali například vydavatelé titulů jako The Financial Times, Le Monde nebo Der Spiegel.

Jde tak o součástí dlouhodobého sporu o přesunu útrat inzerentů z tradičních médií k internetovým firmám, kdy online společnosti následně pracují s obsahem.

Evropská směrnice, podle níž by za tento postup měly internetové společnosti mediálním domům platit, má tento problém vyřešit.

Jednání Googlu s českými vydavateli se však kolem ní netočí. Vydavatelé by sice dostali peníze, jenže navrhovaná úprava autorského zákona, které směrnici převádí do české legislativy, zatím počítá s tím, že mediální domy bude zastupovat kolektivní správce. A tohle právo podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha zůstává.

„Každý vydavatel, který vydává vlastní obsah, by měl mít možnost uzavřít licenční smlouvu s tím, kdo chce obsah využívat. Jsou to tak dvě samostatná práva. Co si Google snaží udělat, je, že tato práva spojí do jednoho smluvního ujednání. Zároveň to podmiňuje tím, že se vydavatel vzdá všech ostatních práv,“ uvedl Mach pro Radiožurnál.

Google ale odmítá, že by dohodu na službě Showcase přímo podmiňoval zřeknutím se jiných práv. „Netrváme na tom, aby se vydavatelé vzdali svých práv. Pokud by ale existoval zákon, podle něhož bychom museli platit, tak nechceme platit dvakrát,“ řekl viceprezident společnosti pro zpravodajství Richard Gingras.

V praxi lze předpokládat souběh obou možností. A bude záležet i na vydavatelích, co pro ně bude výhodnější a jak velká bude jejich vyjednávací síla.

‚Velmi krátké úryvky‘

Ministerstvo kultury aktuálně dokončuje vypořádání připomínek. Předpokládá tak, že vláda novelu neprojedná dříve jak v dubnu.

„Jedinou drobnou změnou je, že novela umožní skrze kolektivního správce licencovat užití obsahu periodik nejen v případě vyhledávačů, ale i na sociálních sítích,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí resortu Michaela Lagronová.

Nová pravidla by přitom Česko mělo přijmout nejpozději do půlky tohoto roku.

Evropská směrnice byla přitom terčem kritiky kvůli omezení dostupnosti zpravodajského obsahu - důvodem jsou údajné platby za úryvky nebo pouhé odkazy. Těch se ochrana netýká. A konkrétní není v tomto ohledu ani česká směrnice. Pozice Googlu je v tomto taková, že za výňatky platit nechce.

„Některé návrhy požadovaly, abychom platili za odkazy a náhledy článků. To je velmi problematické. Takové zpoplatnění vztahů mezi vyhledavačem a vydavateli se rovná rozbití základního principu internetu,“ podotýká Richard Gingras. Na výkladu výrazu „velmi krátké úryvky“ se můžou některá jednání zkomplikovat. A nelze vyloučit ani soudní spory.