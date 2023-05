Jak se projeví vládní reformy v domácnostech? Změny pocítí všichni

Vláda chce snížit schodky státního rozpočtu a zabrzdit tak zadlužování, které nabralo v posledních letech rychlé tempo. Schodky se mají díky vládním opatřením v příštích dvou letech snížit dohromady o téměř 150 miliard korun. Příští rok by to mělo být o 94 miliard a v roce 2025 o dalších 53 miliard. Polovinu částek chce stát ušetřit na výdajích. Data Praha 16:44 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změny se plošně dotknou všech (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změny daní z příjmů fyzických osob se plošně dotknou toho, co lidé odvádějí státu. Znovu se zavádí placení nemocenské. Příští rok mají lidé zaplatit celkem státu dvanáct miliard korun pomocí tohoto opatření a další rok přes miliardu navíc.

Lidí se také dotkne rušení daňových výjimek a posunutí prahu, odkdy se platí zvýšená sazba daně z příjmu fyzických osob. Doposud je základní sazba 15 %, zvýšená sazba je 23 %.

Snížení hranice pro vyšší daňovou sazbu je výrazné, ale v tuto chvíli se vyšší sazba týká asi 1,5 % poplatníků. I při rozšíření můžeme z opatření dostat dle našich propočtů něco kolem tří nebo čtyř miliard. Daňové progrese jsou v Česku vysoko, nad 120 tisíc měsíčně, což vydělává málokdo.

Společnost PAQ Research a think-tank IDEA už částečně modelovaly dopady některých opatření. Podle nich jsou dopady plošné. Zvyšují se daně v nejvyšších příjmových kategoriích, ale to se týká malé části poplatníků.

Jedním z důležitých opatření je zavedení nemocenské. Ta je naprosto plošná. Je to dodatečná daň, kterou platí lidé ze své hrubé mzdy.

A platí všichni, ať už mají nízké nebo vysoké příjmy. U nejvyšších příjmů pak máme strop na sociálním pojištění, takže tam to nemá vysoké dopady. Ruší se i sleva na studenta a omezuje se nějakým způsobem sleva na manžela nebo manželku s nízkými příjmy.

„Tyto slevy jsou využívané napříč celým příjmovým spektrem. Zase neděláme nic s daňovou progresí, což je velká promarněná příležitost,“ míní Klára Kalíšková z think-tanku IDEA.

Opatření mají podobné dopady podle hrubé mzdy, což znamená, že každému to zvýší zatížení práce o přibližně 0,6 procentního bodu. To má podstatné dopady na chudší polovinu domácností, právě kvůli čerpání slevy na manžela nebo manželku. Celkově se zvýšila daňová zátěž u nízkopříjmových domácností.

Česko má přitom dlouhodobé doporučení od OECD, že má velmi vysoké daňové a odvodové zatížení práce, obzvlášť u nejnižších příjmů. Není to jen otázka čisté spravedlnosti, ale stát také nutí lidi z nižších příjmů přeskakovat do jiných režimů, které umožňuje, například do dohod o provedení práce.