Povinné testy by měly platit i pro malé firmy a úřady, nejspíš už od přespříštího týdne, řekl Havlíček

Povinné testování zaměstnanců by mělo brzy platit i pro malé podniky do 50 pracovníků a malé úřady. Povinnost by mohla začít od přespříštího týdne, klíčové bude fungování testování v následujících dnech. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Povinné testy by tak podle něj platily až pro 4,3 milionu lidí.

