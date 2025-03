Havlíček: Tlačme, až obchodně vydírejme KHNP, jsou to naše peníze. ‚Jak na tureckém trhu,‘ reaguje Vlček

Hnutí ANO chce, aby český průmysl měl před podpisem kontraktu na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany od korejské KHNP garantovány dodávky v hodnotě 50 procent hodnoty projektu. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), který prosazuje garance na 30 procent dodávek předem, začal boj o to, kdo dá víc. „Bez ohledu na realitu a znalost věci,“ upozornil. Praha 18:22 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdy dojde k podpisu hlavního kontraktu mezi ČEZ a KHNP na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, zatím není jasné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolem zakázky na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany houstne atmosféra. S postupem jednání o zapojení českého průmyslu do zakázky za 400 miliard korun, kterou loni vyhrála korejská firma KHNP, jsou nespokojeny tuzemské firmy zastoupené Aliancí české energetiky.

A nyní se do „hry“ hlasitě vkládá Hnutí ANO, respektive jeho místopředseda Karel Havlíček. Podle něj by totiž neměl být kontrakt na projekt Dukovan mezi KHNP a ČEZ vůbec podepsán do té doby, než budou závazné smlouvy na zapojení tuzemských firem ve výši alespoň 50 procent hodnoty celé zakázky, tedy za zhruba 200 miliard korun. Jde tak o drtivou většinu toho, co KHNP loni slíbila, a to že poskytne tuzemským firmám zakázky na dodávky nejméně 60 procent hodnoty celého projektu.

‚Ladí se řada drobných detailů.‘ ČEZ nepodepíše do konce března smlouvu na dostavbu Dukovan Číst článek

Podpis hlavního kontraktu mezi ČEZ a KHNP, který mají doprovázet i smlouvy s vládou a o zapojení českých firem, by se tak podle Havlíčka ideálně měl přenechat až kabinetu, který vzejde z podzimních voleb. Hnutí ANO dlouhodobě jasně vládne předvolebním průzkumům a je favoritem sněmovních voleb.

Premiér Petr Fiala (ODS) to ale odmítl. Jakmile bude smlouva domluvená, kabinet ji podle něj podepíše.

Podobně reagoval i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Ten se spolu s Aliancí české energetiky dohodl, že cílem je dojednat s KHNP ještě před podepsáním kontraktu s ČEZ závaznější smlouvy o smlouvách budoucích se strategickými českými dodavateli na 30 procent objemu zakázky. Ale protože takové smlouvy zatím nejsou, ČEZ a vláda podpis i celého základního kontraktu s KHNP odložily z původně plánovaného konce března na nejpozději konec června.

Ministr: Bez ohledu na realitu

Vlček pro Český rozhlas k požadavkům Havlíčka o 50 procentech garantovaných dodávek předem uvedl, že v Česku prostě začal boj o to, kdo dá víc. „Jako na nějakém tureckém trhu. Bohužel však bez ohledu na realitu a znalost věci. Je nutné si uvědomit, že samotná projektová dokumentace k novým blokům bude dopracována v dalších dvou letech, a tak není reálné v tuto chvíli do posledního šroubku určit, kdo jakou součástku bude dodávat,“ upozornil ministr.

ANO v březnovém měření oslabilo. ‚Pozice chytré horákyně se jim nemusí vyplatit,‘ míní analytička Číst článek

Podle Vlčka je jeho plán, jak teď postupovat, „jasný a reálný“. „Zazávazkování 30 procent zapojení českého průmyslu a jasná ‚roadmap‘ na celkový cíl zhruba 60 procent podílu českých firem na dostavbě ještě před podpisem kontraktu. Rád bych připomněl, že v soutěži, kterou připravovala minulá vláda, nebylo na zapojení českého průmyslu vůbec myšleno a my teď zachraňujeme, co se dá. Otevíráme okno příležitostí českým firmám, tlačíme na KHNP, ale nemalujeme vzdušné zámky a nezapomínejme, že musíme především respektovat platné zákony a držet se zadávacích podmínek,“ zdůraznil Vlček.

Podle Havlíčka bylo ale vyjednání zapojení průmyslu úkolem současné vlády, když vláda Andreje Babiše (ANO) připravila „kompletně tendr na nové bloky, zadávací podmínky, finanční model, obchodní model a vyjednala taxonomii v EU“. „Proboha, až tato vláda pak vybrala finálně toho partnera (KHNP) pro Dukovany. Je snad pochopitelné, že něco je v zadávacích podmínkách tendru a něco se začne domlouvat, až když zvítězí ten partner,“ řekl Havlíček Českému rozhlasu.

Pokud se podepíše hlavní kontrakt bez dohody o účasti českého průmyslu, jen aby měla tato vláda podle Havlíčka „bodíček“ před volbami, tak podniky podle něj vláda prostě obětuje. Po podpisu podle něj totiž prostor pro žádné další vyjednávání nebude, v zakázce jde přitom o peníze Česka. „Takže buďme tvrdí obchodníci a já se nebojím říct, klidně i obchodně tlačme, možná až vydírejme, že tam budou české firmy. Není to nic ve zlém vůči KHNP, je to běžný obchodní stav,“ zdůraznil Havlíček.

Doposud KHNP potvrdilo tuzemským firmám závazně dodávku turbíny a nyní jedná také o související turbínové hale, což je podle expertních odhadů zhruba 18 až 20 procent hodnoty projektu. Turbínu by měl dodávat Doosan Škoda Power z Plzně, jehož majitelem je korejský Doosan Enerbility, jeden ze dvou klíčových kontraktorů na straně KHNP pro projekt Dukovan. Druhým je rovněž korejské Daewoo E&C.

‚Je třeba jít o level níž‘

Havlíček svůj padesátiprocentní požadavek vysvětluje tak, že nyní je potřeba ještě garantovat zakázky i pro další subdodavatele Doosanu Škoda Power a dalších českých dodavatelů. „Je třeba jít ještě o level níž a podívat se na dejme tomu 10 až 15 klíčových subdodavatelů. A takhle bych si představoval, že se to vyskládá až do těch 50 procent hodnoty zakázky. A pokud nebudeme mít takhle garantovaných alespoň 50 procent, tak není možné, to je můj názor a stojím si za ním pevně, podepsat hlavní smlouvu s KHNP. Protože ještě před pár týdny vlastně nebylo ani těch 18 procent,“ vysvětlil Havlíček.

U snahy uspět v Praze pustím duši. Spoluprací s vládními stranami bychom ztratili tvář, říká Havlíček Číst článek

Podle Aliance české energetiky faktem je, že jednání tuzemských firem s KHNP po jeho vyhlášení coby preferovaného dodavatele projektu s nejlepší nabídkou v tendru už loni v létě postupují jen pomalu. „Současný stav, kdy jsme stále na začátku jednání, je bohužel odrazem více jak osmiměsíční nečinnosti preferovaného dodavatele v této oblasti. I současná jednání, po řadě výzev ministra Lukáše Vlčka k nutnosti dojednání garancí pro český průmysl, mají extrémně nízkou intenzitu,“ říká šéf aliance Josef Perlík.

Pokud se nezvýší rychlost a ochota dát firmám garance na zakázky, nebude podle Perlíka 30procentní zapojení českých firem dojednáno v řádech týdnů ani měsíců. „Natož pak 50 procent zmiňovaných panem Havlíčkem,“ dodal Perlík. Dosáhnout zasmluvnění poloviny všech zakázek předem je přitom podle šéfa aliance zcela reálné.

Firmy kritizují KHNP i za to, že chce, aby se většina subdodávek vybírala v otevřených soutěžích, které bude korejská strana postupně vyhlašovat. Podle KHNP to vyžaduje evropské právo, Aliance tvrdí, že to tak není. Podle Perlíka jde o uzavření několika smluv o smlouvách budoucích se strategickými českými firmami, které budou mít pod sebou další dodavatele.

Že by bez soutěží hrozilo navyšování celého rozpočtu na Dukovany, k němuž se KHNP ve své nabídce pro ČEZ zavázala, Perlík odmítá. „Počítáme s tím, že KHNP do tendru dala cenovou hladinu nastavenou na základě evropských cen, protože to tak i sama mnohokrát deklarovala. Pokud to tak je, tak v tom nevidíme žádný rozpor. My jsme česko-evropské subjekty a v rámci evropského prostředí jsme vysoce konkurenceschopní. Žádným způsobem si přes strategická partnerství s korejskou stranou nechceme otevřít dveře k nějakému navyšování rozpočtu nebo neadekvátním ekonomickým podmínkám,“ upozornil Perlík.

Centrum podpory

KHNP ochotu spolupracovat s českým průmyslem opakovaně potvrdila. Tento týden si také zadala do médií inzerát, kde mimo jiné napsala, že dodání celé turbínové haly by znamenalo další důležitý krok k navýšení podílu českých firem.

Uvedli Korejci v tendru na Dukovany pravdu? Francouzi doplnili stížnost antimonopolnímu úřadu Číst článek

Na další dodávky ale zjevně chce vypisovat soutěže. „Po podpisu EPC kontraktu (smlouva s ČEZ o dodávce dvou bloků na klíč - pozn. red.) bude KHNP postupně vypisovat transparentní výběrová řízení s cílem dále navyšovat zapojení českých firem. Tento proces zajistí rovné podmínky pro všechny uchazeče a umožní výběr nejkvalitnějších a nejefektivnějších subdodavatelů, což významně přispěje k úspěšné realizaci projektu,“ uvedla korejská firma.

Jako důkaz podpory tuzemského průmyslu otevřela KHNP ve čtvrtek v Praze Centrum podpory lokalizace a založí také fond na podporu lokalizace, aby se místní firmy na soutěže mohly připravit. „Očekáváme, že nové centrum významně přispěje k dosažení plánované úrovně zapojení českých firem. Především malým a středním podnikům výrazně usnadní přístup k férovým a transparentním výběrovým řízením, která budeme vypisovat od letošního roku až do plánovaného dokončení projektu v roce 2039,“ uvedl Jooho Whang, prezident KHNP.

Podle Josefa Perlíka to ale pro většinu firem není řešení. „Může to pomoci maximálně těm menším firmám, případně nově vznikajícím. Ale podniky z toho dodavatelského řetězce průmyslu, který je tady už k dispozici, tak v drtivé většině takovou formu pomoci vůbec nepotřebují,“ říká.

Podle ministra Vlčka je ale centrum lokalizace „velmi důležitý krok směrem k potřebné informovanosti firem i veřejnosti“.