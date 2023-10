Havlíček: Premiér nemá počítat jen s optimistickým scénářem. Peníze na energie můžeme vzít armádě

Uděláme peklo, slibují špičky hnutí ANO kvůli vládnímu záměru vrátit systém poplatků za obnovitelné zdroje energie do stavu platného před loňským říjnem. „Nám nezbývá nic jiného než vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny. V prvním čtení vláda neudělala vůbec nic, jen si vyslechla naše argumenty,“ říká první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v rozhovoru pro Radiožurnál. A dodává, že se ministr financí Zbyněk Stanjura opozici akorát „vysmál“. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:03 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nám nezbývá nic jiného než vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny,“ říká Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlavním tématem dnešního dne (úterý) je návrh energetického regulačního úřadu na zvýšení regulované části cen energií u elektřiny. Pro domácnosti by to zvýšení od příštího roku mělo být o 71 procent. Na sociální síti X jste napsal, že to odnesou lidé a firmy. Premiér Petr Fiala před necelou hodinou (v 16.00) na mimořádné tiskové konferenci mluvil o tom, že nárůst pro někoho nebude žádný, pokud jde o domácnosti, pro někoho maximálně v jednotkách procent. Mluvil o tom, že opozice šíří paniku. Šíříte paniku?

Tiskovou konferenci jsem slyšel a je to něco neuvěřitelného. Je to absolutní dno. Toto si přece premiér nemůže nikdy dovolit.

Jestliže víme, že celková cena elektřiny se skládá z regulované a neregulované části a ta regulovaná část z ní dělá přibližně 30 procent a zvýší se o 71 procent, je přeci zcela zjevná, že pokud ta cena bude jako dnes, zvýší se to třeba o 20 procent.

Na druhé straně pan premiér nemluvil o variantě, že ta cena bude stejná. Mluvil o tom a dá se to z kontextu tiskové konference předpokládat, že počítá s tím, že cena silové elektřiny půjde dolů a tím pádem by se nárůst mohl vykompenzovat. Jste si jistí, že to tak nebude?

To je to nejhorší, co premiér mohl říct. On může říct a měl říct správně za předpokladu, že bude cena stejná.

Takto vzroste třeba o 20 procent za předpokladu, že bude klesat, pak to může být o tolik a o tolik. Ale pozor, také se může stát to, že cena poroste například v důsledku konfliktu v Izraeli, to je to, co on absolutně neovlivní.

Debakl ministra @JozefSikela. Stalo se přesně to, před čím jsem varoval. Proto jsme také navrhovali scénář, který by tomuto vývoji předešel. Neposlouchají, a že to odnesou lidé a firmy je jim jedno. Takhle se fakt hospodářství nenastartuje.https://t.co/tY5Wp8e59n — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 31, 2023

To je cena, která se pohybuje na světových burzách, ale kalkulovat s tím, že cena neregulované části bude zásadním způsobem klesat a že to vykompenzuje to, co vláda udělala, že v rámci takzvaných úspor přinesla poplatky nekompromisně na lidi a na firmy, to je něco neuvěřitelného.

Přece v tomto premiér musí být rozumný a musí se dívat z úhlu pohledu šancí i rizik, které můžou nastat, a nejen tím optimistickým scénářem.

Jste si jist, že ten optimistický scénář nemůže být? Když se podíváme na to, jak se vyvíjejí ceny energií na světových trzích a ceny pro domácnosti to kopírují s výraznějším časovým odstupem, tak přece ten optimismus může být na místě. Nebo ne?

Nikoliv, já se na to musím dívat z úhlu pohledu současné ceny a nemůžu být ani ten, kdo bude říkat „Ona ta cena poroste“. Myslím tím ta neregulovaná. Ale ani nemůžu říkat, že ta cena bude klesat.

To přece budu lhát, když to nevím. Proto vycházím z té současné ceny. Ale můžu říct různé scénáře.

Ten negativní, ten pozitivní, ale nemůžu to přece opřít jen o ten pozitivní. Já to taky neopírám jen o ten negativní. Já to opírám o současný stav.

‚Rok neudělali nic‘

Budete se tedy snažit změnit i ty další části, než poplatek za obnovitelné zdroje?

Budeme se snažit přesvědčit vládu v tom, aby jednak obnovitelné zdroje změnila, to jsou poplatky za přenos a za distribuci, což není málo. Je to 38 miliard korun.

A jednak, aby se třeba pokusila rozložit do dvou nebo do třech let, případně aby se to pokusila vykompenzovat z tzv. modernizačního fondu.

Přeložím do češtiny. Jedná se o poplatky za emisní povolenky, které k nám doputují a průběžně chodí, budou až v řádu několika set miliard korun. Na to ale musí jednat s Evropskou komisí. Rok neudělala vláda nic a musí se změnit zákon, jehož změnu jsme navrhli v lednu 2022. Doposud vláda neudělala nic.

V pondělí po programové konferenci hnutí ANO jste řekl, že uděláte peklo. A to v souvislosti s plánem vlády vrátit platby za obnovitelné zdroje na spotřebitele, tedy domácnosti a firmy. Vy jste byli jako hnutí ANO osm let ve vládě. Celých těch osm let spotřebitelé a firmy platili poplatky za obnovitelné zdroje. Proč vás už tehdy nenapadlo to přesunout na stát?

Protože v té době byla úplně jiná cena elektřiny. A protože v té době se to půlilo docela férovým způsobem, abych byl přesný, ono to nebylo půl napůl, ale stát platil o něco více, než platili spotřebitelé a firmy.

Zjednodušeně řečeno, stát platil třeba 24 miliard a firmy a spotřebitelé platili 18 miliard korun s ohledem na to, že byly nízké ceny elektřiny, s ohledem na to, že to byl závazek z roku 2010, kdy se tehdy vláda nechala zlobbovat, hlavně parlament, a vznikl tady solární tunel a musí se to platit. Tak my jsme to nechávali v této docela ještě férové podobě.

Mimořádná schůze

Řekl jste, že v této souvislosti uděláte peklo. Jak to peklo bude vypadat? Co konkrétně připravíte?

Tak nám nezbývá nic jiného než vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny, protože v momentě, když už se bude jednat o rozpočtu ve druhém čtení, už je pozdě.

Vláda nemá plán v řízení výzkumu. To neříkám jen já, ale i nejvyšší představitelé české vědy na konferenci ve Sněmovně. Pokles výdajů na vědu vůči HDP je pak jen smutným důsledkem. I proto už připravujeme v týmu @lepsivlada inovační strategii Country For The Future II. pic.twitter.com/xbXqOXWfxk — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 31, 2023

V tom prvním čtení vláda neudělala vůbec nic, jen si vyslechla naše argumenty a pan ministr Stanjura řekl, že to je pro něj potvrzením, že jde správnou cestou. Jinými slovy, vysmál se nám. No a teď mezitím se změnila situace. Energetický regulační úřad potvrdil to, co jsme říkali.

Vy máte představu a budete mít nějaký konstruktivní návrh, kde by peníze případně vláda měla vzít na to, aby kompenzovala poplatky za obnovitelné zdroje, případně další části té regulované složky ceny energií? Kde by to měla vzít a komu?

Je to samozřejmě odpovědnost vlády. Na druhou stranu dobře, ona může říct: „Tak když jste tak chytří, tak nám to ukažte.“ Nedostali bychom se do situace, že bychom zastropovali ceny u výrobců. Ale budiž.

Vláda už si to mléko rozlila sama, tak v tuto chvíli už to musí brát z jiných kapitol. Jedna z variant je ministerstvo obrany. Tam jde meziročně o 40 miliard korun více.

I vy jste ale podpořili to, aby výdaje na obranu dosáhly dvou procent HDP.

Ano, ale to není žádný mandatorní závazek.

To je schválený zákon. Není zvláštní signál od politiků, pokud byste schválili zákon a potom řekli, že to vlastně nic neznamená?

Je mimořádná situace a znovu říkám, že jsme zvyšovali výdaje na obranu rovněž a zvýšili jsme to ze 45 miliard na 85. Ale pane redaktore, za čtyři roky. Ano, měli jsme být chytřejší, měli jsme to dát od roku 2025, ale řekli jsme dvě procenta.

Ale není to mandatorní závazek. A vláda, když řekne, že to nebude v příštím roce 40 miliard korun a bude to třeba jen 30 miliard korun, má 10 miliard korun.

