Vrchní soud v Praze zamítl reorganizaci Heavy Machinery. Zároveň uvalil na majetek firmy konkurz

Venezuelská centrální banka zjišťuje, jestli může držet kryptoměny. Důvodem jsou americké sankce

Státní společnosti PDVSA má kvůli nim problém získat konvenční peníze. Usiluje tak o to, aby mohla posílat do centrální banky bitcoiny a ethery, kterými by banka platila dodavatelům této ropné firmy.