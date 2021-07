Pandemická krize pouze urychlila trendy jako e-commerce, míní investor Hlavenka

Česká i evropská ekonomika se při postupném rozvolňování staví rychle na nohy. „Podařilo se udržet výrobu u nás i v dalších zemích v chodu a státy lily do ekonomiky, respektive do lidí, velké peníze,“ vysvětluje trend podnikatel a investor v oblasti informačních technologií Jiří Hlavenka, který je též zastupitelem Jihomoravského kraje za Piráty. O proměně ekonomického prostředí a budoucím vývoji hovořil v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Teď se to trochu zpomalilo, ale myslím si, že přívrat k e-commerce obecně nezastavíte,“ říká Hlavenka k nákupům na internetu. | Zdroj: Shutterstock

Po první covidové ráně následoval značný ekonomický propad, chmurné vize hospodářské apokalypsy se naštěstí nenaplnily. Jak to vidíte teď?

Zajímavý je jev, že při tom prvním lockdownu ekonomika prudce propadla, všechny prognózy hovořily o katastrofě. Ale ono se to velmi rychle srovnalo a naopak vyskočilo nahoru. Dokonce i druhá vlna z letošního jara, která byla mnohem silnější, se paradoxně skoro vůbec neobjevila v hrubých ekonomických datech.

Příčina byla daná tím, že se podařilo udržet výrobu – nejenom u nás, ale i v dalších zemích – v chodu. A také tím, že státy lily do ekonomiky, respektive do lidí tak velké peníze, že pokles udržely nad vodou a při pohledu na křivky se zdá, jako by se nic nedělo.

Nálada podnikatelů je momentálně až nečekaně dobrá. Čemu to přičíst?

Asi to má více příčin. První je, že nálada reaguje na něco, co bylo před tím – že to byl strach z krize, takže úleva a oddechnutí si, že lidé nakupují. Na druhé straně jsou nové jevy – firmy jsou dnes po určitém hladu zavaleny zakázkami, neplatí to o všech, ale o většině ano. A v podstatě spíše chybí zákazníci a suroviny, takže často zvyšují ceny a zisk, což je vidět třeba ve stavebnictví. Takže toto jsou důvody, ze kterých pramení až nečekaně dobrá nálada výrobců.

Konec cestování za obchodem

Když se zaměříme na obchod – kvůli pandemii se zákazníci z kamenných prodejen často orientovali na internet. Obrací se teď ten trend?

Mám docela přístup k přesným datům, protože mám shodou okolností několik investicí právě ve vedoucích českých e-shopech. A tam byl opravdu od dubna loňského roku neslýchaný nárůst tržeb, což bylo dáno tím, že kamenné obchody byly zavařené. Rok a něco se to drželo na vzestupu, teď se to trochu zpomalilo, ale myslím si, že přívrat k e-commerce obecně nezastavíte.

Říká se, že pandemická krize nezpůsobila nic zásadního, pouze urychlila trendy. To znamená trendy, které již byly, tak je třeba dvojnásobně, trojnásobně zrychlila. A jeden z nich je e-commerce. Růst pokračuje, není už tak dramatický, protože kamenné obchody otevřely a ti, co byli na ně zvyklí, tak se tam vrátili. Ale nemalá část zůstala v onlinu.

Některá odvětví služeb se prý budou z vládních restrikcí těžko vzpamatovávat. Která to jsou?

Úplně nejvíce byl zasažen cestovní ruch, tam byl pokles někde 90, někde téměř 100 procent. Letiště se zavřely, byly jako města duchů. Cestovní průmysl je obzvlášť zranitelný, protože většina nákladů a tržeb jsou personální služby, a pokud vám nepřijedou hosté, tak ten personál tam je, nemůžete ho vyhodit na dlažbu. Hovoří se o tom, že některé segmenty budou poznamenané trvale.

Oficiálně se hovoří o tom, že se nikdy nevrátí takzvaný byznys travel, to znamená cestování za obchodem, na konference. Protože všichni lidé, kteří se toho účastnili, se přepnuli do onlinu.