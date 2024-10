Automobilový průmysl v Evropě se potýká s problémy. Prodeje automobilek padají, mimo jiné kvůli silné čínské konkurenci. Bývalý šéf Asociace evropských výrobců automobilů Ivan Hodáč vidí příčiny částečně v přísné legislativě EU na snižování emisí. „Regulační rámec byl nastaven špatně a možná, že automobilky měly víc bojovat. Neuvědomovaly si, že to prostě nesplní,“ říká v Bruselských chlebíčcích. Bruselské chlebíčky Praha 7:53 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hodáč: Automobilky už v EU nemají vliv jako dřív. Proti regulacím měly víc bojovat | Zdroj: Český rozhlas

Ivan Hodáč připomíná, že podle Draghiho zprávy o konkurenceschopnosti Evropské unie jsou čínské elektromobily technologicky daleko před těmi evropskými, a to zhruba o jednu generaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s Ivanem Hodáčem

„V Číně trvá přibližně jeden a půl roku vyvinout nový model auta. V Evropě to trvá přibližně tři roky. Pracovní síla je v Číně asi o 40 procent lacinější a výroba aut tam stojí asi o 30 procent méně,“ vyjmenovává znalec zákulisí evropského automobilového průmyslu.

Cla jako bumerang?

Evropská unie v říjnu uvalila dodatečná cla na dovoz čínských elektromobilů. Evropská komise totiž dospěla k závěru, že Čína narušuje férové konkurenční prostředí tím, že své automobilky nadměrně subvencuje. Podle Ivana Hodáče ovšem cla nic nevyřeší.

„Může to dopadnout na evropské automobilky. Čína může uvalit cla na větší vozy, které jsou dovážené z Evropy do Číny, což by bylo velice nepříjemné,“ myslí si a dodává, že případná obchodní válka mezi Pekingem a Bruselem není v zájmu Evropské unie ani evropských automobilek.

23:30 Jahn: Plány Evropské komise na bezemisní mobilitu byly moc ambiciózní. Do roku 2035 nejsou reálné Číst článek

Jeden z nejvlivnějších Čechů v Bruselu se také staví proti plánům na ukončení prodeje nových aut se spalovacím motorem do roku 2035. A skepticky vidí i nařízení o přísnějších emisních limitech, které má začít platit příští rok. „Možná, že automobilky už nemají takový vliv na to, co se děje v Bruselu a co přichází z Evropské komise, jako dřív,“ konstatuje Ivan Hodáč.

Jak je možné, že některé automobilky jsou na přísnější emisní limity připravené a jiné ne? Nebudou případné změny dlouho známé legislativy neférové vůči podnikům, které se poctivě připravovaly a investovaly do své budoucnosti? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky, audio je v úvodu článku.