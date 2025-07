Holub: Když nebudeme spořit, přiblížíme se k dluhové brzdě. Příští vlády musí sáhnout do daní

Vyšší výdaje na obranu bude Česko v příštích letech financovat větším dluhem, což je pragmatická cesta, ale je to dočasné, překlenovací řešení. Výhledově se totiž stát neobejde bez dalších zásadních reforem veřejných financí. Jinak se po roce 2035 přiblíží k takzvané dluhové brzdě. V pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus to řekl náměstek ministra financí a do loňska člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub. Peníze a vliv Praha 9:00 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holub | Foto: Ministerstvo financí ČR | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už teď dluh státu dosahuje 44 procent hrubého domácího produktu, v příští dekádě ho o dalších pět procentních bodů zvýší půjčka na dostavbu dalších jaderných reaktorů v Dukovanech. Dluhová brzda je přitom stanovena na hranici 55 procent HDP. V momentě, kdy jí stát dosáhne, se musí veškeré výdaje omezit jen na ty nejnutnější.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Peníze a vliv Jany Klímové, tentokrát s Petrem Holubem, vrchním ředitelem sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí

„Jen půjčkou na Dukovany se dostáváme na zhruba 50 procent HDP bez dalších dluhů, v horizontu zhruba následujících 10 let se k dluhové brzdě můžeme začít blížit, pokud stát nebude ve všech zbývajících oblastech hospodařit velice úsporně,“ vysvětlil Holub.

Proto budou nezbytné reformy. Na straně výdajů by se dalo podle náměstka zásadněji ušetřit na menší fragmentací Česka, aby každá z víc než šesti tisíc obcí neplatila své školy, zastupitelstva a další služby. Úspor v řádu nižších desítek miliard by se dalo dosáhnout také na podnikatelských dotacích.

„Tato vláda připravila potenciálně silný nástroj v podobě nového zákona o Národní rozvojové bance, aby do budoucna šlo maximum podpory podnikatelům zvýhodněným financováním,“ uvedl Holub s tím, že takto se peníze státu mohou na rozdíl od dotací „recyklovat“.

Změny v daních

Na straně příjmů budou muset příští vlády zřejmě sáhnout do daní. Prostor je podle Tomáše Holuba případně u spotřebních daní, jejich hranice je ale daná dohodou v rámci EU.

Slučování malých obcí zlepší dostupnost služeb, říká Prokop. Ty nejmenší v Česku mají jen 15 lidí Číst článek

„Takže třeba u zdanění cigaret se snažíme, aby v rámci EU byly vyšší minimální sazby spotřební daně. Jsou tady také nové substance typu kratom, které zatím nepodléhají spotřebním daním, a asi by dávalo logiku ji zavést. A je tady samozřejmě stále politicky velice citlivá otázka zdanění tichého vína,“ vyjmenoval možnosti. Další, co přichází v úvahu, jsou úpravy daně z nemovitosti.

Cestou, která může zadlužování země dlouhodobě vyřešit, naopak podle něj nejsou recepty typu „vyházet další úředníky“ nebo že stačí „lépe vybírat daně“. Na první cestu nedávno upozornil guvernér České národní banky Aleš Michl.

„Nejdřív potřebujeme růst, aby rozpočet generoval peníze, a až potom můžeme porcovat. Mně v tom chybí, že země by měla propustit pět, deset procent úředníků, vydělat si peníze a pak může dál utrácet,“ řekl nedávno k závazku vyšších výdajů na obranu v CNN Prima News.

Kromě toho, že by guvernér neměl výdaje státu na obranu komentovat, ani věcně není recept na propuštění desetiny úředníků podle Holuba řešením.

Tomáš Holub | Foto: Ministerstvo financí ČR | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Neříkám, že jako součást nějaké další konsolidace nemůže být snaha ušetřit i na úředním aparátu důležitá, ale spíš jen z nějakého symbolického pohledu. Že stát nešetří jenom na občanech, ale i sám na sobě. Z hlediska finančního přínosu jsou to ale spíš zanedbatelné částky, v menších řádech, než jaké jsou potřeba řešit,“ upozornil Holub.

Stejně tak si další vlády podle něj nevystačí s tím, že budou lépe vybírat stávající daně, což je zase recept řady opozičních stran, hlavně Hnutí ANO, ale i Pirátů a dalších.

Hnutí ANO chce také vrátit daň z příjmů pro firmy z 21 na 19 procent, kde byla před schválením konsolidačního balíčku současné vlády. A chce znovu zavést elektronickou evidenci tržeb (EET), která by měla zlepšit hlavně výběr DPH.

26:15 EET byla budoucnost a zrušení zpolitizované. Chybí zdanění majetku, říká děkan Právnické fakulty UK Číst článek

Loni například místopředsedkyně ANO Alena Schillerová uvedla, že vláda Petra Fialy (ODS) se zrušením EET připravila za rok 2023 o 24 miliard korun, což byl pokles na výběru DPH. „Je zcela zjevné, že to souvisí s definitivním zrušením EET, fenoménem cash only, nevykázanými tržbami a celkovou pasivitou ministra financí v boji s daňovými úniky a podvody,“ uvedla.

ANO ale podle Tomáše Holuba nikde nedokazuje na tvrdých číslech, že by se nyní daně vybíraly výrazně hůř než za jeho vlády.

„Finanční správa je profesionální orgán, který je do značné míry nezávislý. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli by nějaké drobné jednotky miliard nebo nižší desítky nepřineslo znovuzavedení EET, ale zase, když se podíváme na řád toho problému, tak toto opatření by ani nevykompenzovalo to avizované snížení sazby daně z příjmu právnických osob. Natož aby přineslo dostatek peněz k další konsolidaci, která je potřeba,“ upozornil náměstek.

Výdaje na obranu

Závazek zvýšit výdaje na obranu na pět procent HDP, se kterým přišel americký prezident Donald Trump, členské země NATO zároveň rozdělily tak, že 3,5 procenta má jít na přímé vojenské výdaje a 1,5 procenta obecně na zvýšení bezpečnosti. Například má jít o investice do dopravní a energetické infrastruktury či kyberbezpečnosti.

„Víceméně se tam vleze skoro všechno. A ano, můžeme říct, že těch 1,5 procenta tam bylo proto, aby Trump dostal pěkné, kulaté číslo,“ uvedl k tomu ekonom České spořitelny David Navrátil.

Jana Klímová a Tomáš Holub, náměstek ministra financí | Foto: Antonín Viktora | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jana Klímová a Tomáš Holub, náměstek ministra financí | Foto: Antonín Viktora | Zdroj: Český rozhlas Plus

Co všechno se dá do této části zahrnout, se bude podle Holuba ještě upřesňovat.

„Dovedu si představit, že potřebujeme navýšit státní hmotné rezervy v některých položkách tak, abychom byli připraveni na různé krizové situace. Další věc je stabilita energetické přenosové soustavy. Koneckonců jsme teď zažili blackout a víme, jak je důležité mít tuto infrastrukturu robustní, pro váleční konflikt tím spíše. Takže bude to spíš takové hledání, co všechno tam můžeme dát,“ popsal Holub.

Pokud jde o vojenské výdaje, Česko bude podle Navrátila hlavně dohánět svůj dluh z minulosti, kdy neplnilo léta ani závazek dvou procent výdajů vůči HDP. „Když to převedu na současné peníze, tak jsme za tu dobu ušetřili přes 1000 miliard korun,“ uvedl Navrátil.

Více se dozvíte v audiu pořadu Peníze a vliv. Najdete ho vlevo nahoře v textu!