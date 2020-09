Home Credit vykázal pololetní ztrátu přes 600 milionů eur. Připravuje se na dopady pandemie

Středula: Zaměstnanci přijdou s kurzarbeitem o třetinu příjmů, v Německu dostávají 100 procent

Jediní, kdo to zaplatí, jsou zaměstnanci. To není dobrá volba, je to nepochopení toho, co je kurzarbeit,“ kritizuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.